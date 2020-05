Κόσμος

Κορονοϊός: αυξήθηκε ο ρυθμός μετάδοσης του ιού στην Ιταλία

Λιγότεροι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας και σε κατ’ οίκον περιορισμό...

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 221.216. Οι νεκροί έφτασαν τους 30.911. Παράλληλα, 109.039 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες, το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 219.814 και είχαν χάσει την ζωή τους 30.739 άνθρωποι, ενώ 106.587 είχαν θεραπευθεί. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 172 άνθρωποι και καταγράφηκαν 1.402 νέα κρούσματα. 2.452 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 952 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 12.865 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 67.449 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός. Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο αυξήθηκε, με 658 περισσότερα κρούσματα. Παρουσιάζει μικρή μείωση ο αριθμός των νεκρών: έχασαν την ζωή τους 7 λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Οι δε ιασθέντες είναι 1.051 περισσότεροι από χθες.

Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για 38η ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται. Παράλληλα, περιορίζεται, για έβδομη ημέρα, και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Η ιταλική κυβέρνηση, τις ώρες αυτές εξετάζει την δυνατότητα να επιτρέψει στους πολίτες να συναντούν τους φίλους τους και όχι μόνον τους συγγενείς. Παράλληλα, η περιφέρεια του Βένετο ανακοίνωσε ότι από τις 18 του μηνός θα επαναλειτουργήσουν όλες οι εμπορικές δραστηριότητες. H περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, την ίδια ημέρα σκοπεύει να δώσει «πράσινο φως» και για να ανοίξουν οι οργανωμένες πλαζ.

Στη δε Λομβαρδία, με πρωτεύουσα της περιφέρειας το Μιλάνο, οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος της εβδομάδας, όταν θα διαπιστωθεί αν ο δείκτης μετάδοσης του ιού παραμένει κάτω από την μονάδα ή παρουσιάζει ανησυχητική άνοδο.