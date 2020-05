Κόσμος

Κορονοϊός: η Γαλλία ξεπέρασε την Ισπανία σε θανάτους

Η Γαλία βρίσκεται στην τέταρτη θέση με τους περισσότερους νεκρούς από τον Covid-19, μετά τις ΗΠΑ, την Βρετανία και την Ιταλία.

Ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη Γαλλία αυξήθηκε και πάλι σήμερα, με 348 νέους θανάτους μέσα σε 24 ώρες, ωστόσο ο αριθμός των βαριά πασχόντων ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας συνεχίζει να μειώνεται, σύμφωνα με τη γενική διεύθυνση υγείας.

Συνολικά, από την 1η Μαρτίου, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 26.991 θάνατοι, αλλά η πίεση στις ΜΕΘ συνεχίζει να μειώνεται, με 2.542 ασθενείς, 170 λιγότερους από την προηγούμενη ημέρα.

Μετά τον τελευταίο απολογισμό η Γαλλία ξεπέρασε σε αριθμό θυμάτων την Ισπανία (26.920), φέροντας τη χώρα στην τέταρτη θέση με τους περισσότερους νεκρούς από την Covid-19, μετά τις ΗΠΑ, την Βρετανία και την Ιταλία.

Τη δεύτερη μέρα της λήξης του 55ημερου lockdown, καταγράφηκαν επίσης 708 νέα κρούσματα και ο συνολικός αριθμός αυτών ανέρχεται πλέον σε 140.227.