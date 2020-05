Πολιτική

ΝΔ: άλλαξε λογότυπο τιμώντας τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές

Η Νέα Δημοκρατία τιμά τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές της χώρας αλλάζοντας το λογότυπό της με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών.

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με το προεδρείο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, ο γραμματέας Π.Ε της ΝΔ, Γιώργος Στεργίου, εξέφρασε τις ευχαριστίες της οργανωμένης βάσης του κόμματος για την καθοριστική συμβολή του νοσηλευτικού προσωπικού στην επιτυχή αντιμετώπιση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, αλλά και τη διαχρονική προσφορά τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Επίσης στην πρόσοψη των γραφείων του κυβερνώντος κόμματος από τις 21:00, προβάλλεται ευχαριστήριο μήνυμα προς όλες τις νοσηλεύτριες και όλους τους νοσηλευτές που μάχονται καθημερινά στα νοσοκομεία μας.