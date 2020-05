Κόσμος

Κορονοϊός: άλμα στον ημερήσιο απολογισμό των θυμάτων στις ΗΠΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μετά από 2 μέρες που ο αριθμός των νεκρών ήταν τριψήφιος, τις τελευταίες 24 ώρες η κατάσταση επιδεινώθηκε.

Ο ημερήσιος απολογισμός των θανάτων στις ΗΠΑ εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού αυξήθηκε αλματωδώς χθες Τρίτη — έπειτα από δύο 24ωρα κατά τη διάρκεια των οποίων δεν υπερέβη τους 900 — με άλλους σχεδόν 1.900 ασθενείς να υποκύπτουν, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η αναπήδηση αυτή (+1.894 νεκροί επακριβώς) αυξάνει σε 82.246 τον αριθμό των ασθενών που υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 στη χώρα, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα οι ημερήσιοι απολογισμοί παρέμειναν κάτω από τους χίλιους θανάτους, για πρώτη φορά από τις αρχές του Απριλίου.

Εξάλλου, η ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη καταγράφει, πέραν του υψηλότερου αριθμού νεκρών, τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 (σχεδόν 1,37 εκατ.) σε απόλυτες τιμές.

Στις ΗΠΑ, τη χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα της πανδημίας, ο μέσος όρων 20 επιδημιολογικών μοντέλων που συνήγαγαν ερευνητές του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης υποδεικνύει πως ο απολογισμός της πανδημίας ίσως φθάσει τους 113.000 νεκρούς ως την 6η Ιουνίου.

Ενώ ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν κρύβει την ανυπομονησία του να επανέλθει στους φυσιολογικούς της ρυθμούς η αμερικανική οικονομία, ο επικεφαλής επιδημιολόγος του Λευκού Οίκου προειδοποίησε χθες Τρίτη εναντίον των «πολύ σοβαρών» δυνητικών συνεπειών της βιαστικής άρσης των περιοριστικών μέτρων.

«Βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση, αλλά η σωστή κατεύθυνση επ’ ουδενί σημαίνει ότι έχουμε τον πλήρη έλεγχο αυτής της επιδημίας», τόνισε ο Δρ. Άνθονι Φάουτσι κατά τη διάρκεια ακρόασής του μέσω βιντεοδιάσκεψης ενώπιον της αμερικανικής Γερουσίας.