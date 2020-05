Κόσμος

Κορονοϊός: συνεχίζει να σκορπάει τον θάνατο στη Βραζιλία

Σοκ προκαλούν τα νεότερα στοιχεία από την πανδημία που πλήττει και τη Βραζιλία.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι κατέγραψε άλλους 881 θανάτους ασθενών εξαιτίας της COVID-19, της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, το προηγούμενο εικοσιτετράωρο, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας στη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής να φθάνει έτσι τους 12.400 νεκρούς.

Το ίδιο διάστημα, καταγράφηκαν ακόμη 9.258 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, στοιχείο που σημαίνει ότι το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί αυξήθηκε σε 177.589. Το πλήθος των κρουσμάτων στη Βραζιλία ξεπέρασε κατά συνέπεια τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί στη Γερμανία (170.508).

Οι υγειονομικές αρχές έχουν κάνει 337.595 διαγνωστικά τεστ, ανέφερε εξάλλου στέλεχος του υπουργείου Υγείας. Ο αριθμός των τεστ που είχαν γίνει ανερχόταν χονδρικά σε 181.000 την 22η Απριλίου, όταν είχε δημοσιοποιηθεί για τελευταία φορά το δεδομένο αυτό. Σύμφωνα με τον Εντουάρντου Μακάριου, άλλα 95.144 τεστ αναλύονται εργαστηριακά ενώ 50.004 αναμένεται να αναλυθούν.

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα επίσημα στοιχεία για το εύρος της πανδημίας του κορονοϊού στη Βραζιλία είναι πολύ υποτιμημένα, καθώς ο αριθμός των εξετάσεων που έχουν γίνει είναι μικροσκοπικός σε σύγκριση με τον πληθυσμό της αχανούς χώρας.