Αθλητικά

“Κλείδωσε” η μεταγραφή του Μαρτίνες στη Μπαρτσελόνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Όλα δείχνουν ότι ο αστέρας της Ίντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καταλονία.

Δεδομένη θεωρούν πλέον στη Μπαρτσελόνα τη συμφωνία με την Ίντερ για την πώληση του Λαουτάρο Μαρτίνες και μάλιστα κοντά στους όρους που είχαν θέσει εξαρχής οι «μπλαουγκράνα». Όπως αναφέρουν τα καταλανικά ΜΜΕ, η «Μπάρτσα» προχώρησε με μεγάλη προσοχή στη μεταγραφή και κατάφερε να κάνει τρεις «στρατηγικές» κινήσεις που της έδωσαν μεγάλο αβαντάζ για να κάνει κάτοικο Βαρκελώνης τον Αργεντινό στράικερ

1.Από τον περασμένο Φλεβάρη, μέσω του ατζέντη του, έστειλε «μήνυμα» προς τον Μαρτίνες πως θα είναι το επόμενο «Νο9» της Μπαρτσελόνα και το πρότζεκτ των επόμενων χρόνων για τους «μπλαουγκράνα». Και πως μπορεί να χρειαστεί την επόμενη σεζόν να παίξει σε ορισμένα ματς με τον Λουίς Σουάρες στην κορυφή της επίθεσης, όμως ο βασικός στράικερ της «Μπάρτσα» θα είναι πλέον αυτός.

Αυτό το «ξεκαθάρισμα προθέσεων» αποδείχθηκε καθοριστικός παράγοντας για να πει το «ναι» ο Λαουτάρο Μαρτίνες και να οδηγήσει την κουβέντα με την Ίντερ για τη μεταγραφή του αποκλειστικά πάνω στη Μπαρτσελόνα. Μολονότι για το αστέρι των «νερατζούρι» έριζαν ακόμα η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι. Ο ίδιος είχε αποφασίσει να γίνει συμπαίκτης του Μέσι και το μόνο που απέμενε ήταν το πώς.

2.Η Μπαρτσελόνα προσέφερε στον Μαρτίνες πενταετές συμβόλαιο με απολαβές που φτάνουν τα 10 εκατ. Ευρώ σε ετήσια βάση. Πολύ υψηλές απολαβές, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, τη στιγμή που στην Ίντερ έπαιρνε το 1/5 και οι «νερατζούρι» ακόμη και να προσπαθούσαν να ξεκινήσουν συζήτηση για επέκταση του συμβολαίου του, δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν καν τέτοια ποσά.

3.Στην απευθείας διαπραγμάτευση των δύο κλαμπ για την πώληση του Λαουτάρο Μαρτίνες, η Ίντερ κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα πολύ «σκληρή» στάση: «Θα φύγει μόνο εφόσον καταβληθεί εντός του χρονικού ορίου (σ.σ. μέσα στον Ιούλιο) η ρήτρα των 111 εκατ. Ευρώ και όπως προβλέπεται: Cash», ήταν η μόνιμη επωδός των «νερατζούρι» σε κάθε τηλεφώνημα από τη Βαρκελώνη.

Όταν διαπίστωσε ωστόσο, ότι και ο Αργεντινός φορ είχε πάρει τις αποφάσεις του άρχισε να «μαλακώνει» τη στάση της. Σε νεότερη επικοινωνία στα τέλη Απριλίου η Ίντερ ήταν ανοικτή στο να συζητήσει για ένα ποσό 90 εκατ. Ευρώ συν έναν παίκτη. Εδώ και λίγα 24ωρα, άρχισε να βάζει στην κουβέντα και δεύτερο παίκτη στα ανταλλάγματα (αρκεί ο ένας να είναι ο Χιλιανός Αρτούρο Βιδάλ) και η Μπαρτσελόνα προσπαθεί να κατεβάσει το φιξ ποσό κοντά στα 60 εκατ. ευρώ.

Οι Καταλανοί υπογραμμίζουν πως το deal έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία και μέσα στον Μάιο θα ολοκληρωθεί, μαζί με τη μεταγραφή του Πιάνιτς από τη Γιουβέντους. Επίσημα ωστόσο, τίποτα δεν θα τελειώσει μέχρι να ανοίξουν τα σύνορα, προκειμένου να μεταβούν οι «μπλαουγκράνα» σε Μιλάνο και Τορίνο για να επικυρώσουν τις δύο συμφωνίες. Κι όπως τονίζει η «Sport» το ιδανικό για τη Μπαρτσελόνα, θα ήταν να γίνει αυτό πριν από την 30η Ιουνίου, για να δώσει το «στίγμα» της στη μεταγραφική αγορά πριν ολοκληρωθεί η εφετινή χρονιά.