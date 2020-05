Κόσμος

Κορονοϊός – Μεξικό: ο βαρύτερος ημερήσιος απολογισμός νεκρών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο υψηλότερος αριθμός θυμάτων μέσα σε 24 ώρες, από την αρχή της πανδημίας, καταγράφηκε χθες στο Μεξικό.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Τρίτη τον βαρύτερο απολογισμό νεκρών εξαιτίας της COVID-19, της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, μέσα σε 24 ώρες, ο οποίος ανήλθε σε 353, κάνοντας επίσης λόγο για 1.997 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο αριθμός αυτός είναι ο υψηλότερος που ανακοινώνεται από τις αρχές στο Μεξικό σε μια μέρα από την έναρξη της πανδημίας. Το προηγούμενο θλιβερό ρεκόρ σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη και ανερχόταν σε 257 θανάτους.

Με τα νέα δεδομένα, ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στο Μεξικό ανέρχεται σε 3.926 νεκρούς επί συνόλου 38.324 κρουσμάτων μόλυνσης. Στελέχη του υπουργείου Υγείας επιμένουν να τονίζουν πως ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν των επιβεβαιωμένων επίσημα, με δεδομένο ότι τα διαγνωστικά τεστ που γίνονται είναι λίγα αναλογικά με τον πληθυσμό.