Κορονοϊός: μελέτη αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψη για τους νεκρούς στις ΗΠΑ

Η προηγούμενη πρόβλεψη του πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, έκανε λόγο για 137.000 θανάτους στις ΗΠΑ.

Αναθεωρήθηκε επί τα χείρω ένα μοντέλο για την πρόβλεψη της θνητότητας της COVID-19 — της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός — στις ΗΠΑ, με τους ερευνητές που το καταρτίζουν να ανακοινώνουν πως αναμένουν πλέον 147.000 θανάτους Αμερικανών ως τις αρχές Αυγούστου, ή 10.000 περισσότερους από ό,τι μέχρι τώρα, εξαιτίας της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων.

Η πρόβλεψη του Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον αναθεωρήθηκε εξαιτίας μεταβολών που καταγράφονται ως προς τις διαγνωστικές εξετάσεις, τη μεγαλύτερη ελευθερία της κίνησης των πολιτών και τη χαλάρωση των πολιτικών κοινωνικής αποστασιοποίησης, εξήγησαν οι ερευνητές.