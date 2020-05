Κόσμος

Κορονοϊός – Γερμανία: εκατόμβη νεκρών σε ένα εικοσιτετράωρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πανδημία εξακολουθεί να σκορπά τον θάνατο στη Γερμανία, με σταθερό ρυθμό.

Ο αριθμός των ασθενών που υπέκυψαν το προηγούμενο 24ωρο στην COVID-19 στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 101, ενώ εντοπίστηκαν 798 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη Γερμανία ανήλθε έτσι σε 7.634 νεκρούς επί συνόλου 171.306 κρουσμάτων μόλυνσης, κατά την ίδια πηγή.