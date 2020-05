Αθλητικά

Σερένα Ουίλιαμς: ανυπομονώ να επιστρέψω στα γήπεδα του τένις

Ο δημόσιος διάλογος στο instagram με τη μεγαλύτερη αδερφή της Βένους.

Η Σερένα Oυίλιαμς,κατά τη διάρκεια συνομιλίας στο Instagram με την μεγαλύτερη αδελφή της Βένους, είπε ότι «ανυπομονεί πραγματικά να επιστρέψει στα γήπεδα τένις», μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

«Αυτό είναι που κάνω καλύτερα. Μου αρέσει πολύ να παίζω», δήλωσε η 23 φορές νικήτρια Grand Slam. Η σεζόν του τένις έχει διακοπεί τουλάχιστον έως τα μέσα Ιουλίου λόγω της πανδημίας Covid-19, η οποία προκάλεσε την ακύρωση του Wimbledon, και για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και την αναβολή της Roland Garros για το φθινόπωρο.

Η Σερένα Ουίλιαμς είπε ότι είδε το αναγκαστικό διάλειμμα ως «απαραίτητο κακό». «Ένιωσα ότι το σώμα μου το χρειαζόταν, ακόμα κι αν δεν το ήθελα. Τώρα νιώθω καλύτερα από ποτέ, πιο χαλαρή, πιο κατάλληλη. Μπορώ να βγω έξω και να παίξω πραγματικό τένις», είπε η 38χρονη Αμερικανίδα.

Η μεγαλύτερη αδερφή της Βένους, επτά φορές νικήτρια Grand Slam, «ανέβασε» βίντεο από τις προπονήσεις της στο Instagram και, κάλεσε τη Σερένα, «την μεγαλύτερη παίκτρια τένις που υπήρξε ποτέ - τη μικρή μου αδερφή» για να συμμετάσχει σε μια προπόνηση με γιόγκα. Σύμφωνα με τη Σερένα , αυτές οι ασκήσεις, διάρκειας περίπου μισής ώρας, χρησίμευαν ως προθέρμανση, ακόμα κι αν ήταν «λίγο έντονες».