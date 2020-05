Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος στον ΑΝΤ1: ο κορονοϊός είναι ακόμη εδώ (βίντεο)

Ο καθηγητής λοιμωξιολογίας, χτύπησε «καμπανάκι» για τις συναθροίσεις πολιτών ακόμη και σε ανοιχτούς χώρους, αλλά και την τήρηση αποστάσεων.