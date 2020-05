Κοινωνία

Μητροπολίτης Φιλίππων στον ΑΝΤ1: Η Θεία Κοινωνία είναι ο “Χριστός” μας, δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει θάνατο (βίντεο)

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου μίλησε για το άνοιγμα τον εκκλησιών και τόνισε την ανάγκη για προσωπική ευθύνη. Τι απαντά στους επιστήμονες για την Θεία Κοινωνία και τον αγιασμό.