Κοινωνία

Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε το λιμάνι

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το Λιμενικό. Στο ΙΧ επέβαιναν δυο άτομα.

(εικόνα αρχείου)

Αδιευκρίνιστα παραμένουν, μέχρι στιγμής, τα αίτια της πτώσης ΙΧ οχήματος με δύο επιβαίνοντες, τις πρωϊνές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή της Ακτής Βασιλειάδη, στην πύλη Ε1 στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά.

Άμεσα μετέβησαν στην περιοχή στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής όπου διαπίστωσαν ότι ο 22χρονος οδηγός και η 18χρονη συνοδηγός του είχαν εξέλθει από το όχημα που βυθίστηκε.

Ο 22χρονος που είχε τραυματιστεί στο αριστερό του χέρι, αλλά και η 18χρονη, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Για το συμβάν διενεργεί προνάκριση το Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ το ΙΧ αυτοκίνητο αναμένεται να ανελκυστεί από γερανοφόρο όχημα.