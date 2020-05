Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Απίθανο να ανοίξει η εστίαση πριν από την 1η Ιουνίου (βίντεο)

Πότε θα ανοίξουν τα εμπορικά κέντρα. Θα ανακοινωθούν νέοι κανόνες λειτουργίας για τα καταστήματα εστίασης.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι για κάθε βήμα πριν από τη σταδιακή άρση των μέτρων η κυβέρνηση ακούει τις εισηγήσεις των ειδικών και σήμερα ή αύριο θα υπάρξουν νεότερες αποφάσεις που θα λάβει ο πρωθυπουργός.

Σε ότι αφορά τα καταστήματα εστίασης, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε ότι είναι απίθανο να ανοίξουν νωρίτερα από την 1η Ιουνίου, καθώς θα πρέπει να συνυπολογιστούν προηγουμένως τα στοιχεία από τα πρώτα βήματα της άρσης των μέτρων, τα οποία εμφανίζονται περίπου 10 μέρες μετά από κάθε βήμα.

Ο κ. Παπαθανάσης υποστήριξε ότι η κίνηση στην αγορά είναι ικανοποιητική, ενώ ερωτηθείς για τις τιμές και τα φαινόμενα αισχροκέρδειας, είπε ότι καθημερινά διενεργούνται περίπου 500 έλεγχοι από τα αρμόδια όργανα.

Σε ότι αφορά τα εμπορικά κέντρα, επανέλαβε ότι η επαναλειτουργία τους είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιουνίου και σε κάθε περίπτωση αποκλείεται να λειτουργήσουν πριν από τις 25 Μαΐου.

Αφού τόνισε ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να πειθαρχούμε στους κανόνες, είπε ότι η εστίαση δεν μπορεί να λειτουργήσει με αποστάσεις 3 μέτρων και γι’ αυτό τις επόμενες μέρες θα συμφωνηθούν και θα ανακοινωθούν νέοι κανόνες λειτουργίας.