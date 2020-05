Πολιτική

Βαρουφάκης στον ΑΝΤ1: η μείωση του ΑΕΠ θα είναι τουλάχιστον 15% (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, υποστήριξε ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα έπρεπε να συνδυαστεί με μαζικά τεστ.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», υποστήριξε ότι η επιστροφή στην κανονικότητα με τη σταδιακή άρση των μέτρων θα έπρεπε να συνδυαστεί με μαζικά τεστ στον πληθυσμό και ειδικά σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως για παράδειγμα οι νοσηλευτές.

Ο κ. Βαρουφάκης τόνισε κατηγορηματικά ότι οι εξελίξεις στην οικονομία θα είναι ζοφερές. Όπως είπε η Ευρώπη δεν αντέδρασε σωστά κι αυτό δεν έπρεπε να είναι θέμα αλληλεγγύης, αλλά θέμα αυτοπροστασίας και επιβίωσης. Προέβλεψε ότι με τα σημερινά δεδομένα, η Ιταλία δεν θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει το ευρώ, ακολουθούμενη ενδεχομένως από τη Γαλλία.

Αυτό θα οδηγήσει σε διάλυση την ευρωζώνη και η Γερμανία θα πληρώσει το κόστος και η ίδια, αν συνεχίσει να κρατά την ίδια εγωιστική στάση.

Ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε ότι του χρόνου την ίδια εποχή θα έχουμε νομοτελειακά κοινωνική καταστροφή και πολύ σκληρή λιτότητα. Σε ότι αφορά τη χώρα μας, υποστήριξε ότι η λιτότητα θα είναι ανάλογη με αυτή που βιώσαμε το 2010-2011.

Είπε συγκεκριμένα ότι είχαμε τον μικρότερο δυνατόν αριθμό θυμάτων από τον κορονοϊό, αλλά θα έχουμε τον μέγιστο αριθμό πεινασμένων

Ο κ. Βαρουφάκης προέβλεψε ότι η μείωση του ΑΕΠ θα είναι τουλάχιστον 15% και το έλλειμμα .του προϋπολογισμού από 12 έως 18%.

Υποστήριξε επίσης ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές και το ζητούμενο είναι το πότε.

Τέλος υποστήριξε ότι η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να προτείνει την παραμονή του κ. Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της ΤτΕ είναι λανθασμένη, γιατί ο κ. Στουρνάρας είναι επιστημονικά ανεπαρκής, αλλά και επίορκος.