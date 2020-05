Οικονομία

“Special Report”: Οι προκλήσεις για την αλυσίδα της διατροφής λόγω κορονοϊού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κάμερα της εκπομπής ταξίδεψε σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Τι λένε οι παραγωγοί για τις νέες δυσκολίες στην αγροτική παραγωγή, για τους κερδισμένους και τους χαμένους του τελευταίου διμήνου, τις ελλείψεις και τις ανατιμήσεις.