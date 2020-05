Κοινωνία

Κορονοϊός - Λάρισα: Σαρωτικοί έλεγχοι στη Νέα Σμύρνη

Συναγερμός από τα συνεχόμενα θετικά κρούσματα των τελευταίων ημερών στον οικισμό. Ξεκίνησαν εκτεταμένες ιχνηλατήσεις. Αποφασίστηκε σχέδιο τριών φάσεων.

Γιγαντιαία επιχείρηση και σαρωτικοί έλεγχοι ξεκίνησαν από σήμερα νωρίς το πρωί με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά και σε άμεση συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΓΠΠ, "τα συνεχόμενα θετικά κρούσματα των τελευταίων ημερών μέσα στον οικισμό, σήμαναν συναγερμό τόσο στον θάλαμο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, όσο και στις αυτοδιοικητικές αρχές της ευρύτερης περιοχής.

Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις και μετά από συνεννόηση του Υφυπουργού ΠΠ και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη, τέθηκε σε εφαρμογή το εν λόγω σχέδιο. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του σχεδιασμού, 17 συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του ΕΟΔΥ, της Πολιτικής Προστασίας, της 5ης ΥΠΕ, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και του Δήμου Λαρισαίων με την επιχειρησιακή υποστήριξη των φορέων της Πολιτικής Προστασίας και Αστυνομικών δυνάμεων, ξεκίνησαν εκτεταμένες ιχνηλατήσεις και εκατοντάδες δειγματοληψίες εντός του οικισμού. Για το σχέδιο ενημερώθηκε και ο Εισαγγελέας, ο οποίος έχει ήδη καλέσει προς ενημέρωσή σήμερα πρωί πρωί, τους διαμεσολαβητές των Ρομά εντός του οικισμού.

Το σχέδιο προβλέπει επαναληπτικές δειγματοληψίες σε 3 φάσεις (σήμερα, την 7η και την 14η μέρα) και προβλέπει ανά φάση και διαδικασίες καραντίνα σε καραντίνα, ήτοι σε οικοδομικά τετράγωνα αλλά και γειτονιές με θετικά κρούσματα, εφόσον αυτά προκύψουν, αλλά και με μεταφορά και απομόνωση των θετικών κρουσμάτων που είναι ασυμπτωματικά, με ήπια ή μη συμπτωματολογία, σε ειδικό ιατρικό κέντρο που λειτουργεί στην περιοχή μετά από συνεργασία του Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID 19."

Φωτογραφία: ΓΓΠΠ