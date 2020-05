Κόσμος

Τούρκος ποδοσφαιριστής σκότωσε τον πεντάχρονο γιό του

Η απίστευτη όσο και κυνική δικαιολογία που επικαλέστηκε για τη δολοφονία του παιδιού του.

Τον γύρο του κόσμου , λαμβάνοντας θέση στα κορυφαία ΜΜΕ, κάνει η ομολογία του Τούρκου ποδοσφαιριστή της Μπούρσα Γιλντιρίμσπορ, Τζεβχέρ Τοκτάς, ότι σκότωσε των πεντάχρονο γιο του, που είχε πιθανώς νοσήσει από τον κορονοϊό, στο νοσοκομείο επειδή «δεν τον αγαπούσε».

Ο πεντάχρονος Κασίμ είχε υψηλό πυρετό και δυσκολίες στην αναπνοή και το αγόρι και ο πατέρας τέθηκαν μαζί σε καραντίνα καθώς οι γιατροί φοβόντουσαν μόλυνση από κορονοϊό. Αργότερα εκείνη την ημέρα ο νεαρός μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά πέθανε λιγότερο από δύο ώρες αργότερα στο Παιδικό Νοσοκομείο του Ντόρτσελκ στην Προύσα, στη βορειοδυτική Τουρκία.

Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός, λέγεται ότι πήγε στην αστυνομία 11 ημέρες μετά το θάνατο του γιου του και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του.

«Έβαλα ένα μαξιλάρι στο κεφάλι του γιου μου, ο οποίος ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα. Πίεσα για 15 λεπτά χωρίς να σταματήσω. Ο γιος μου άντεξε για λίγο. Όταν σταμάτησε να κινείται, έβγαλα το μαξιλάρι. Μετά φώναξα τους γιατρούς για να μην υποπτευθούν τίποτα. Ποτέ δεν ήθελα τον μικρό μου γιο, από τότε που γεννήθηκε. Δεν ξέρω γιατί δεν τον αγαπούσα. Ο μοναδικός λόγος που τον σκότωσα ήταν ότι δεν τον ήθελα. Δεν έχω κανένα ψυχολογικό πρόβλημα», ομολόγησε ο Τοκτάς, που έχει παίξει στην Super Lig της Τουρκίας. Φυσικά η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψή του, θα δικαστεί και αντιμετωπίσει ισόβια ποινή φυλάκισης. Οι αρχές διέταξαν την εκταφή του Κασίμ.