Αθλητικά

Premier League: ποιοι ποδοσφαιριστές αρνούνται να επιστρέψουν στις προπονήσεις

Η πανδημία του κορονοϊού εξακολουθεί να σκορπά τον θάνατο στη Βρετανία και η επιστροφή στη δράση συναντά την αντίδραση πολλών παικτών.

Καθώς προχωρά το «σχέδιο επανεκκίνησης» της Premier League, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, προκύπτει νέα.. παγίδα στον δρόμο για την επιστροφή στους αγώνες. Όπως αναφέρεται τα αστέρια της Premier League, προειδοποίησαν τους συλλόγους τους ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να προπονηθούν τη Δευτέρα λόγω του φόβου για τον κορονοϊού.

Οι αρχηγοί των 20 συλλόγων πρόκειται να πραγματοποιήσουν σήμερα τηλεδιάσκεψη με τους υπευθύνους για το πρωτάθλημα, την ένωση παικτών (PFA /Professional Footballers 'Association) και κυβερνητικούς αξιωματούχους, ώστε να ληφθούν μέτρα στη διαδικασία της επιστροφής στη δραστηριότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι παίκτες έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους στους παράγοντες των ομάδων τους. Αισθάνονται άβολα και ξεκαθαρίζουν ότι πρέπει να είναι ασφαλείς για να επιστρέψουν. Αν και οι περισσότεροι είναι πιθανό να εμφανιστούν για προπόνηση, οι σύλλογοι αναμένεται να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις όπου οι παίκτες δεν είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν. Ο διευθυντής της Άστον Βίλα, Ντιν Σμιθ παραδέχτηκε ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις προπονήσεις χωρίς δύο από τους παίκτες τους. Ένας από αυτούς έχει άσθμα, ενώ ο άλλος ζει με ένα ευπαθή μέλος της οικογένειας του.

Από την άλλη πλευρά, η Μπράιτον ανέφερε τρία κρούσματα, ενώ ένας ποδοσφαιριστής της Premier League προειδοποίησε τον προπονητή του ότι είναι απίθανο να εμφανιστεί για προπόνηση τη Δευτέρα 18 Μαίου, επειδή έχει ένα νεογέννητο μωρό.