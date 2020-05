Life

Παπαθωμά στο “Πρωινό”: Το τεστ για τον κορονοϊό και τα γυρίσματα για τις “Άγριες Μέλισσες” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτησή της για τα σποτ της ΓΓΠΠ και η απάντηση της στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε. Πως πέρασε στην καραντίνα.