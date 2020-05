Οικονομία

Ηλεκτρονικό εμπόριο: εκτοξεύτηκε ο τζίρος

Πως ο κορονοϊός άλλαξε τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων.

Αύξηση έως και 171% εβδομαδιαίως, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019, παρατηρήθηκε στην καταναλωτική δαπάνη προϊόντων σε ηλεκτρονικά καταστήματα από Έλληνες τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Αξιολογώντας την μεταβολή της online δαπάνης από τις πρώτες 9 εβδομάδες του έτους (προ COVID-19), διαφαίνεται ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο στη χώρα μας έχει πλέον εξαπλασιαστεί σε τζίρο στις εβδομάδες 10 έως 18.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον η αξιολόγηση του Μαΐου όπου το φυσικό δίκτυο των εμπορικών καταστημάτων θα είναι πλέον ενεργό.

Η έρευνα αυτή διενεργείται μηνιαίως από τον GR.EC.A, τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου με την συνεργασία των μηχανών σύγκρισης τιμών BestPrice & Skroutz και την ομάδα eMarket Intelligence της Convert Group.

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από 4.451 eshops με τα οποία συνεργάζεται το Skroutz και από 2.116 eshops με τα οποία συνεργάζεται το BestPrice.

Σημειώνεται ότι από την έρευνα έχουν εξαιρεθεί όλες οι κατηγορίες υπηρεσιών (όπως αεροπορικά εισιτήρια, μουσική, ταινίες, συνδρομές σε παιχνίδια) αλλά και η κατηγορία αγορών από online super markets και ειδών κινητής τηλεφωνίας.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου έχει αναλάβει πλήθος πρωτοβουλιών καθόλο το διάστημα της πανδημίας. Ταυτόχρονα ετοιμάζει προτάσεις προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα ώστε να βελτιώσουν τους χρόνους παράδοσης προς το αγοραστικό κοινό, οι οποίες θα δοθούν στην δημοσιότητα την επόμενη εβδομάδα.