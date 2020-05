Κόσμος

Πρόκληση Τσαβούσογλου: απάνθρωπη η συμπεριφορά της Ελλάδας σε πρόσφυγες και μετανάστες

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, διαμήνυσε ότι τα σύνορα της χώρας του είναι ανοιχτά για όποιον επιθυμεί να φύγει από την Τουρκία.

Τα σύνορα της Τουρκίας είναι ακόμη ανοιχτά για όσους πρόσφυγες και μετανάστες θέλουν να φύγουν στην Ευρώπη, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε συνέντευξή του στο τουρκικό εθνικιστικό κανάλι Akit TV, σύμφωνα με το sigmalive.com.

«Έτσι κι αλλιώς ακόμη και τώρα η πολιτική μας των ανοιχτών συνόρων συνεχίζεται», δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, που προέβλεψε ότι το Mεταναστευτικό θα ταλανίζει για τουλάχιστον άλλα 10 χρόνια την περιοχή.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ χαρακτήρισε «απάνθρωπη» -όπως είπε- τη συμπεριφορά της Ελλάδας κατά των προσφύγων και μεταναστών που έσπευσαν στα σύνορα για να περάσουν στην Ευρώπη κι έκανε λόγο για διπλά στάνταρτς και ανοχή της Ευρώπης απέναντι στην παραβίαση των δικαιωμάτων των προσφύγων.

«Όποιος θέλει, μπορεί να φύγει φυσικά. Εμείς δεν προβάλαμε κανένα εμπόδιο, αλλά λόγω της πανδημίας βέβαια οι άνθρωποι δεν πάνε προς τα κει, η διαδικασία πήγε λίγο πίσω. Από την άλλη πλευρά, η απάνθρωπη συμπεριφορά της Ελλάδας στα σύνορα και τα στραβά μάτια της Δύσης σε αυτή, έδειξαν πραγματικά τα διπλά στάνταρντς που ισχύουν στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των προσφύγων».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου καταδίκασε για άλλη μια φορά τη συμμαχία των 5 χωρών και την κοινή τους διακήρυξη για την ανατ. Μεσόγειο, λέγοντας ότι οι θέσεις τους εκφράζουν μόνο εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία, ενώ υπέδειξε ως υπεύθυνες χώρες για το χάος που -όπως είπε- έχει δημιουργηθεί στη Λιβύη τη Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αποφεύγοντας προσεκτικά την οποιαδήποτε μομφή κατά της Ρωσίας, παρόλο που ρωτήθηκε σχετικά για τη στήριξή της στον στρατάρχη Χαφτάρ.