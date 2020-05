Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ινστιτούτο Παστέρ: Το χρονοδιάγραμμα για το εμβόλιο

Πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα. Ποια τμήματα του πληθυσμού θα αφορούν κατά προτεραιότητα οι εκστρατείες εμβολιασμού;

Το Ινστιτούτο Παστέρ εργάζεται επί τριών προγραμμάτων εμβολίων για την Covid-19. Το πιο προχωρημένο από αυτά, βασισμένο στην τροποποίηση εμβολίου κατά της ιλαράς, θα δώσει τα πρώτα του αποτελέσματα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την συντονίστρια των προγραμμάτων εμβολίων Christiane Gerke.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των κλινικών δοκιμών για το τροποποιημένο εμβόλιο κατά της ιλαράς;

«Οι ρυθμιστικές άδειες για την έναρξη των κλινικών δοκιμών αναμένονται τον Ιούλιο. Οι κλινικές δοκιμές θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την χορήγηση των αδειών αυτών. Τα πρώτα αποτελέσματα της φάσης Ι αναμένονται στο τέλος του Οκτωβρίου. Οι φάσεις ΙΙ και ΙΙΙ αναμένονται στις αρχές του Δεκεμβρίου», απαντά η Christiane Gerke.

Εν μέσω της επιδημίας Covid-19, οι κλινικές δοκιμές της φάσης ΙΙ και ΙΙΙ, με κύριο αντικείμενο τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε καμπάνια στοχευμένου εμβολιασμού;

«Οχι αυτομάτως. Αλλά από την στιγμή που θα υπάρξουν επαρκή στοιχεία για την ποιότητα, την ασφάλεια, την ανοσογονικότητα και τις επιδόσεις του εμβολίου, μπορεί να ζητηθεί εξουσιοδότηση για επείγουσα χρήση του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτό θα επιτρέψει την χρήση προϊόντων που δεν έχουν ακόμη λάβει άδεια. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπ΄όψιν ότι θα πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός για την παραγωγή του εμβολίου σε μεγάλη κλίμακα ώστε να παρασκευασθούν εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις».

Ποια τμήματα του πληθυσμού θα αφορούν κατά προτεραιότητα οι εκστρατείες εμβολιασμού;

«Αυτό θα εξαρτηθεί από τις επιδόσεις του εμβολίου στις φάσεις ΙΙ και ΙΙΙ στις διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες, καθώς και από τον αριθμό των δόσεων που θα είναι διαθέσιμες, την εξέλιξη της επιδημίας, από τον βαθμό κατανόησης εκ μέρους μας των μηχανισμών διαφοροποίησης της σοβαρότητας της νόσου. Αυτά θα τα ξέρουμε τους επόμενους μήνες», απαντά η συντονίστρια των προγραμμάτων εμβολίων του Ινστιτούτου Παστέρ.