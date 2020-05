Κοινωνία

Δολοφονία Σούζαν Ίτον: Επηρεασμένος από τον σατανισμό ο δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της οατροδικαστικής εξέτασης. Τι ισχυρίστηκε ο 27χρονος κατηγορούμενος.

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της 60χρονης Αμερικανίδας βιολόγου, Suzanne Eaton από τον 27χρονο, καθ’ ομολογίαν δράστη, ο οποίος φέρεται να επηρεάστηκε από τον σατανισμό.

Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες στον 27χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία και το βιασμό της άτυχης βιολόγου, τον χαρακτηρίζει ψυχρό και κυνικό, με επιρροές από τον σατανισμό. Όπως μετέδωσε το «Star», ο νεαρός που είναι μάλιστα γιος ιερέα, στην απολογία του παραδέχτηκε την ενασχόλησή του με τη μαύρη μαγεία.

Τι ισχυρίστηκε ο 27χρονος κατηγορούμενος

Ο 27χρονος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι οδηγήθηκε σε αυτές τις πράξεις λόγω της ενασχόλησής του με τη σολωμονική και τη μαύρη μαγεία. «Τη βιολόγο τη χτύπησα με το αυτοκίνητο και είχα σκοπό να την εξαφανίσω. Κατέληξα στη σπηλιά που είχα πάει έξι φορές για να την εξερευνήσω, γιατί ήθελα να ασχοληθώ με το παραφυσικό», φαίνεται να δήλωσε ο δράστης.

Σοκ από την ιατροδικαστική εξέταση της βιολόγου

Η υπόθεση έχει κλείσει σε επίπεδο ανάκρισης. Ο θάνατος της άτυχης γυναίκας, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, προήλθε από ασφυξία ενώ φέρει κακώσεις στο κεφάλι και τα πλευρά που έγιναν όσο εκείνη βρισκόταν εν ζωή. Η Suzanne Eaton όμως, όπως ομολόγησε ο νεαρός, δέχθηκε σεξουαλική κακοποίηση τόσο όσο ήταν εν ζωή, όσο και όταν κατέληξε.

«Δεν καταλάβαινα τι έκανα, δεν ήξερα πως να το διαχειριστώ. Είχα σκεφτεί να την πετάξω αλλά ήταν κάτι που με ωθούσε να συνεχίζω να τη βιάζω. Προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου να σταματήσει… Ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι θα με έπιανε η αστυνομία, δεν περίμενα, όμως, να τη βρουν στη σπηλιά τόσο γρήγορα», φαίνεται να δήλωσε ο κατηγορούμενος.

Το περιεχόμενο του αποδεικτικού υλικού θα αξιολογηθεί πλέον στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Από εκεί και πέρα θα απολογηθεί και θα κριθεί από τον φυσικό δικαστή. Η οικογένεια της άτυχης βιολόγου ζητά δικαίωση για τον τραγικό θάνατο της, ενώ βρισκόταν για συνέδριο στην Κρήτη τον περασμένο Ιούλιο.