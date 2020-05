Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ξεκίνησε η θεραπεία με πλάσμα αίματος

Ο πρώτος ασθενής, 63 ετών, νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο «Αττικόν» έλαβε τη Δευτέρα πλάσμα αίματος ως θεραπεία για τον Sars-CoV-2, στο πλαίσιο κλινικής μελέτης που διεξάγεται στη χώρα μας. Οι ενδιαφερόμενοι δότες πληθαίνουν ημέρα με την ημέρα, όλοι ιαθέντες από τον κορονοϊό.

Μία εξ αυτών, η γυμνάστρια Μαρία Λαζάρου, που υποβλήθηκε χθες σε πλασμαφαίρεση διηγήθηκε στον «Ελεύθερο Τύπο» όλη την εμπειρία της από την ημέρα που κόλλησε τον ιό μέχρι και σήμερα που έχει αναρρώσει πλήρως και έχει επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

«Πιθανολογώ πως κόλλησα στις 8 Μαρτίου. Τότε ήρθα σε επαφή με κρούσμα, άνθρωπο από το επαγγελματικό μου περιβάλλον, που δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Αυτό το γεγονός συνετέλεσε σημαντικά στο να μπω στη διαδικασία της δωρεάς πλάσματος, αλλά θα το έκανα έτσι και αλλιώς. Ήταν ένας άνθρωπος ιστορία, ορειβάτης, έμπνευση για όλους τους νεότερούς του», αναφέρει, ενώ το μηχάνημα του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» έχει αρχίσει τη διαδικασία «κύκλων» με το αίμα της. Για 30 δευτερόλεπτα τραβά αίμα, για 15 δευτερόλεπτα επιστρέφει.

Η Μαρία μπήκε σε καραντίνα αμέσως μόλις έμαθε για τον στενό της φίλο ότι είναι θετικός και η ίδια άρχισε να εκδηλώνει συμπτώματα στις 19 Μαρτίου. «Δεν το πέρασα σαν μια ιωσούλα, όπως άλλοι. Ήταν αρκετά έντονο. Απευθείας ανέβασα δέκατα, ένιωσα πολλή κόπωση, πόνο στα κόκαλα, και τα πιο επίμονα συμπτώματα ήταν πονοκέφαλος και πόνος στα μάτια. Ξυπνούσα με πονοκέφαλο, ήμουν όλη ημέρα με πονοκέφαλο, κοιμόμουν με πονοκέφαλο. Μετά από 20 ημέρες καραντίνας έκανα το τεστ, βγήκα θετική, μετά από πέντε ημέρες πάλι θετική και πέρασαν δέκα ημέρες για να βγει το τεστ αρνητικό». Η συνεννόησή της με τον ΕΟΔΥ ήταν συνεχής και «άψογη», όπως λέει, και οι διαδικασίες τόσο για τα τεστ όσο για την πλασμαφαίρεση πολύ καλά συντονισμένες και οργανωμένες.

Το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» είναι ένα από τα έξι νοσοκομεία που συνεργάζονται στην έρευνα για την αποτελεσματικότητα του πλάσματος, υπό την επίβλεψη του πρύτανη του ΕΚΠΑ, Θάνου Δημόπουλου. Η μελέτη ενεργοποιήθηκε στις 28 Απριλίου και μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί 88 δότες, από αυτούς έχουν ελεγχθεί 57 για αντισώματα -εκ των οποίων οι 54 είχαν αντισώματα- και έχουν πραγματοποιηθεί 37 πλασμαφαιρέσεις (συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων ραντεβού αυτής της εβδομάδας).

Η όλη διαδικασία διεξάγεται σε δύο στάδια, όπως την περιγράφει ένας εκ των συντονιστών της μελέτης, ο αιματολόγος-ογκολόγος, καθηγητής και διευθυντής της Μονάδας Αυτόλογης Μεταμόσχευσης του «Αλεξάνδρα», Ευάγγελος Τέρπος. «Πρώτα ελέγχουμε άτομα με γνωστή λοίμωξη Covid. Τους παίρνουμε αίμα για να δούμε, πρώτον, εάν έχουν αντισώματα κατά του ιού και, δεύτερον, εάν τα αντισώματα αυτά είναι εξουδετερωτικά εναντίον του ιού, δηλαδή πέρα από την ύπαρξή τους εάν είναι και λειτουργικά. Ο έλεγχος των αντισωμάτων γίνεται στο Ινστιτούτο Παστέρ», εξηγεί στον «Ε.Τ.». Για τρεις από τους ασθενείς που έχουν ελεγχθεί στο Παστέρ δεν ανιχνεύθηκαν αντισώματα, αλλά «δεν γνωρίζουμε εάν αυτοί οι τρεις δεν είχαν επειδή η μέθοδος που χρησιμοποιούμε δεν το ανίχνευσε ή εάν όντως δεν έχουν», όπως σημειώνει ο κ. Τέρπος.