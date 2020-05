Κοινωνία

Έπιασαν “δράκο” που πουλούσε χάπια στις πιάτσες ναρκωτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 58χρονος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών. Από την δεκαετία του '80 απασχολούσε την Αστυνομία για περιπτώσεις βιασμών.





«Λαβράκι» έβγαλε η έρευνα της Ασφάλειας Αττικής στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από την σύλληψη ενός 58χρονου, με περίπου 100 ναρκωτικά χάπια στην κατοχή του. Όπως αποδείχτηκε από την έρευνα τις Δίωξης Ναρκωτικών, ο 58χρονος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών, καθώς από την δεκαετία του ‘80 ακόμα απασχολούσε την Αστυνομία για περιπτώσεις βιασμών.

Τα χάπια και το εφιαλτικό παρελθόν

Όταν πια οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν άνοιξαν το φάκελό του έμειναν έκπληκτοι. Ο 58χρονος είχε κατηγορηθεί συνολικά για 22 βιασμούς, εκτίοντας και τις ανάλογες ποινές.



Μάλιστα είχε αποφυλακιστεί πριν από περίπου ένα χρόνο και βέβαια «έπεσε» αμέσως στο κέντρο της Αθήνας, πουλώντας χάπια και ναρκωτικά για να βγάλει τα… προς το ζην.



Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας είχαν πληροφορίες για την δράση του συγκεκριμένου ανθρώπου, με αποτέλεσμα ειδική ομάδα της Δίωξης να πραγματοποιήσει έρευνες στο κέντρο της Αθήνας και τελικά να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν περίπου 100 ναρκωτικά χάπια, τα οποία πωλούσε έναντι χρηματικού ποσού σε τοξικομανείς της περιοχής, οι οποίοι είχαν ξεμείνει από ηρωίνη λόγο της καραντίνας για την πανδημία.



Πλέον οι αστυνομικοί έχουν αρχίσει και ερευνούν ορισμένες περιπτώσεις ασέλγειας σε βάρος γυναικών στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίες κυκλοφορούν σε πιάτσες τοξικομανών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο 58χρονος συλληφθείς έχει σχέση με αυτές τις επιθέσεις.