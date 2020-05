Τεχνολογία - Επιστήμη

Και οι σκύλοι περνούν δύσκολη... εφηβεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι έφηβοι είναι συχνά κακοδιάθετοι και δύστροποι.Τώρα, οι επιστήμονες βεβαιώνουν ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και στους σκύλους.

Οι έφηβοι είναι συχνά κακοδιάθετοι, δύστροποι, απρόβλεπτοι και απρόθυμοι να τηρήσουν τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς. Τώρα, οι επιστήμονες βεβαιώνουν ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και στους σκύλους, που περνούν τη δική τους δύσκολη εφηβεία.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Λούσι 'Ασερ του βρετανικού Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας "Biology Letters", σύμφωνα με το "Science" και τη «Γκάρντιαν», μελέτησαν 82 σκύλους ηλικίας πέντε μηνών και 80 σκύλους οκτώ μηνών από διάφορες ράτσες, στις οποίες η εφηβεία αρχίζει μεταξύ του έκτου και του ένατου μήνα ζωής (στα περισσότερα σκυλιά η εφηβεία αρχίζει κατά τον όγδοο μήνα).

Η βασική διαπίστωση ήταν ότι τα μεγαλύτερα σκυλιά, που βρίσκονταν στη δική τους εφηβεία, ήταν λιγότερο υπάκουα και ανταποκρίνονταν λιγότερο στις εντολές των ανθρώπων. Ένα σκυλί οκτώ μηνών είχε σχεδόν διπλάσια πιθανότητα να αγνοήσει μια εντολή, σε σχέση με κάποιο πέντε μηνών.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι, όπως συμβαίνει και με τους εφήβους, οι έφηβοι σκύλοι που είναι λιγότερο ασφαλείς όσον αφορά το δεσμό τους με τον φροντιστή τους, «δοκιμάζουν» περισσότερο την αντοχή του, ζυγίζοντας έτσι κατά πόσο αξίζει να μείνουν μαζί του. Είναι αξιοσημείωτο ότι ένας «αντάρτης» έφηβος σκύλος υπακούει περισσότερο τις εντολές ενός ξένου παρά του αφεντικού του με τον οποίο δεν έχει ασφαλή και στενή σχέση - κάτι που συμβαίνει και στους έφηβους ανθρώπους.

Έχει παρατηρηθεί ότι όταν σκυλιά βρίσκονται σε αυτή την πιο δύστροπη εφηβική φάση, συχνά τα αφεντικά τους τα βάζουν τιμωρία, τους δείχνουν αδιαφορία ή τα διώχνουν από το σπίτι. Η 'Ασερ δήλωσε ότι η έρευνα θα βοηθήσει τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων να δείξουν μεγαλύτερη κατανόηση για τους έφηβους σκύλους τους. «Όπως και στους ανθρώπους, οι ορμόνες τους μαίνονται και υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν στον εγκέφαλο τους», ανέφερε.

Η μελέτη, επίσης, βρήκε ότι τα πιο ανασφαλή σκυλιά, ιδίως τα θηλυκά που νιώθουν μεγαλύτερη ανασφάλεια στη σχέση τους με τον φροντιστή τους, αρχίζουν νωρίτερα την εφηβεία (περίπου στον πέμπτο μήνα της ζωής τους), για άγνωστο λόγο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στους ανθρώπους, καθώς τα κορίτσια με κακές σχέσεις με τους γονείς τους εισέρχονται νωρίτερα στην εφηβεία, άρα και στην αναπαραγωγική ηλικία. Όσο πιο στενός και ασφαλής είναι ο δεσμός, τόσο φαίνεται να καθυστερεί η εφηβεία, τόσο στους ανθρώπους όσο και στους σκύλους.

Επίσης όπως στους ανθρώπους, η προβληματική εφηβεία των σκύλων είναι μια παροδική φάση. Οι σκύλοι τόσο σε προεφηβικό όσο και σε ενήλικο στάδιο είναι πιο υπάκουοι και εύκολα εκπαιδεύσιμοι σε σχέση με τους έφηβους σκύλους.