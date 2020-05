Οικονομία

EBRD: Στο 6% η ύφεση στην Ελλάδα το 2020

Τι προβλέπει η EBRD στην έκθεσή της, με τίτλο: «COVID-19: Από το σοκ στην ανάκαμψη».

Μείωση του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) της Ελλάδας κατά 6% φέτος, λόγω του αντίκτυπου της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και αύξησή του κατά 6% το 2021 αναμένει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με την έκθεσή της για την πορεία των οικονομιών των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται. Στην έκθεσή της, με τίτλο: «COVID-19: Από το σοκ στην ανάκαμψη», η EBRD προβλέπει μία συρρίκνωση των οικονομιών της περιοχής της κατά 3,5% φέτος και την ανάπτυξή τους κατά 4,8% το 2021, αλλά τονίζει ότι οι προβλέψεις της υπόκεινται σε πρωτοφανή αβεβαιότητα.

Για την ελληνική οικονομία, η τράπεζα αναφέρει ότι είναι σημαντικοί οι «καθοδικοί κίνδυνοι» όσον αφορά τις προβλέψεις της για μείωση του ΑΕΠ κατά 6% φέτος και αντίστοιχη αύξησή του το 2021.



«Η πανδημία του κορονοϊού διέκοψε απότομα τη σταθερή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας», σημειώνει η έκθεση, προσθέτοντας:



«Η διακοπή ουσιαστικά όλων των ταξιδιών στην Ευρώπη και εκτός αυτής θα πλήξει πολύ τον ταξιδιωτικό και τουριστικό τομέα, ο οποίος αποτελεί πάνω από το ένα πέμπτο του ΑΕΠ. Η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων θα μειώσει, επίσης, το επίπεδο της κατανάλωσης και θα επηρεάσει αρνητικά ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η έκταση της ύφεσης το 2020 θα εξαρτηθεί επομένως από τη διάρκεια της πανδημίας και τους σχετικούς με αυτήν ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε όλο τον κόσμο, καθώς και από τα δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της κατανάλωσης τόσο στο επίπεδο της Ελλάδας όσο και στο επίπεδο της ΕΕ. Η ελληνική κυβέρνηση έχει εγκρίνει έως τώρα ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης ύψους 15 δισ. ευρώ (8,9% του ΑΕΠ) για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, παράλληλα με στοχευμένες αναστολές καταβολής φόρων και αναστολές πληρωμών δανείων από τις τράπεζες».