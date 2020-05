Πολιτική

Χαρίτσης: πολλά λόγια, αλλά ελάχιστα έργα από την κυβέρνηση

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στην οικονομία είναι ανεπαρκείς, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, υποστήριξε ότι η “κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωρά στις ίδιες ανεπαρκείς παρεμβάσεις στην οικονομία παρότι οι προβλέψεις για την ύφεση έχουν γίνει πιο δυσμενείς”.

“Δυστυχώς ακούμε πολλά από την κυβέρνηση, αλλά λίγα βλέπουμε να έχουν γίνει πράξη”, τόνισε ο κ. Χαρίτσης στην ΕΡΤ, αναφερόμενος στα μέτρα ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα για τον κλάδο του τουρισμού, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι "υπάρχει έντονη ανησυχία από φορείς, επιχειρήσεις και αργαζόμενους για το τι μέλλει γενέσθαι" και επειδή "δεν υπάρχουν μέτρα για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι του κλάδου" αλλά και επειδή "δεν υπάρχει σχέδιο και συγκεκριμένα πρωτόκολλα για την εκκίνηση του ευρωπαϊκού τουρισμού το επόμενο διάστημα". "Θα περιμέναμε από την κυβέρνηση να πιέσει σε αυτή την κατεύθυνση", επισήμανε.

Ο Αλ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι "η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξακολουθεί να πορεύεται χωρίς σχέδιο στον τομέα της οικονομίας, εφαρμόζοντας τα ίδια ανεπαρκή μέτρα παρά τις όλο και δυσμενέστερες προβλέψειw για την ύφεση", υπενθυμίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή "ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τη δική του ολοκληρωμένη, κοστολογημένη πρόταση για το πώς μπορούν να στηριχθούν επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και νοικοκυριά, η οποία προβλέπει την αξιοποίηση των 26δισ. από τα 50 δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμα για τη χώρα μας τους επόμενους μήνες και αντιστοιχίζει τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας με συγκεκριμένες δράσεις".

Ειδικότερα σταχυολόγησε "τις μη επιστρεπτέες ενισχύσεις στις επιχειρήσεις, τη στήριξη ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων, αλλά και την ενίσχυση ειδικών κλάδων όπως η εστίαση και ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή".

"Αντί η κυβέρνηση να συζητήσει τις προτάσεις μας ή να καταθέσει ένα δικό της αντίστοιχο σχέδιο, είδαμε μόνο απαξιωτική στάση του ίδιου του πρωθυπουργού, που έφτασε να μιλάει μέχρι και για λεφτόδεντρα", τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

“Δεν χρειάζεται ο πρωθυπουργός να απαντήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζεται όμως να απαντήσει στην ελληνική κοινωνία, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που αγωνιούν" συνέχισε, ενώ προανήγγειλε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει στην επικαιροποίηση του προγράμματος "Μένουμε Όρθιοι", βάση των νέων δεδομένων και μετά και από ευρεία διαβούλευση με τους φορείς και την κοινωνία"

Τέλος, αναφερθείς στο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, ο Αλ. Χαρίτσης επισήμανε πως "δεν μπορεί ένα τόσο κρίσιμο νομοσχέδιο να έρχεται να ψηφιστεί σε συνθήκες υπολειτουργίας του κοινοβουλίου, και χωρίς την αναγκαία πολιτική και κοινωνική διαβούλευση. Δυστυχώς στην ίδια αντιδημοκρατική μεθόδευση κατέφυγε η ΝΔ και με το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο".

"Εδώ τίθεται ένα ζήτημα σοβαρό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αφού δεν υπάρχει έγγραφη διαβεβαίωση από την αρμόδια αρχή. Την ίδια στιγμή, το συγκεκριμένο ν/σ βάζει κρίσιμα ζητήματα, όπως η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, σε αντίθεση με τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές μεθόδους", σημείωσε και κατέληξε: "Δεν μπορούμε να φανταστούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, παρά για να δικαιολογηθεί η μη πρόσληψη νέων δασκάλων".