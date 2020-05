Κοινωνία

Δίκη Τοπαλούδη: “Καταπέλτης” η εισαγγελέας για τους δυο κατηγορούμενους

Σε φορτισμένο κλίμα η αγόρευσης της εισαγγελέως. Τι είπε στον πατέρα της αδικοχαμένης φοιτήτριας.

«Είπα στον πατέρα της Ελένης Τοπαλούδη, μην ανησυχείτε. Εγώ ζω με αυτήν την κοπέλα. Εγώ παιδιά δεν έχω. Έχω όμως δικογραφίες με παιδιά.. θέλω και εγώ να βγει η αλήθεια. Αυτό που απηχεί καλύτερα την αλήθεια που θέλετε να ακούσετε είναι ότι το παιδί σας ήχθη ως πρόβατο επί σφαγή και ως αμνός άμωμος.. Ας επικρατήσει Δικαιοσύνη και ας χαθεί ο κόσμος όλος. Αυτό εκφράζει την Εισαγγελέα της έδρας».

Με την αγόρευσή της που έχει ξεκινήσει με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, η Εισαγγελέας Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αριστοτελία Δόγκα τόνισε πως η υπόθεση του φρικιαστικού βασανισμού, του βιασμού και του αποτρόπαιου θανάτου της 19χρονης, την συγκλόνισε από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή και ότι την παρακολουθούσε εκτενώς.

«Δεν είχα την τιμή να γνωρίσω την Ελένη, όμως θα είναι εφεξής κομμάτι της ζωής μου. Μη φανταστείτε ότι η δίκη τελειώνει και εμείς βγάζουμε από πάνω μας τα πάντα, όπως έκαναν αυτοί οι δυο τύποι» ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός, κοιτώντας προς το εδώλιο.

Αναφερόμενη στην δικογραφία που σχηματίσθηκε για αυτήν την υπόθεση η εισαγγελική λειτουργός είπε πως υπήρξαν πλημμέλειες της ανάκρισης, υπογραμμίζοντας ότι πιθανότατα «θα πρέπει να υπήρχαν και άλλες δικογραφίες βιασμού ενώπιον του δικαστηρίου» .

Η κ. Δόγκα χαρακτήρισε «μεγάλη τύχη» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης την ανάληψη εξιχνίασης της δολοφονίας από το Λιμενικό Σώμα με επικεφαλής τον Θωμά Ζόβα -που κατέθεσε στο δικαστήριο- αν και όπως είπε η Εισαγγελέας υπήρξαν προσπάθειες, ώστε η υπόθεση να φύγει από τα χέρια του. Μάλιστα τόνισε: «Δε θέλω να υπονοήσω ότι ο επιφανής πατέρας του Ροδίτη έβαλε λυτούς και δεμένους για να σώσουν το παιδί του».

Κατά την εισαγγελική λειτουργό σε όλη την διάρκεια της δίκης τηρήθηκαν τα δικαιώματα των δύο κατηγορουμένων, «μόνο ξενοδοχείο δεν το κάναμε» είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε αιτιάσεις από την πλευρά της υπεράσπισης.

Η αγόρευση της εισαγγελέως συνεχίζεται.