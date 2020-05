Κοινωνία

Πότε αρχίζουν οι εγγραφές σε δημοτικά και νηπιαγωγεία - Όλη η διαδικασία

Δείτε αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρετε για την εγγραφή των παιδιών στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία της χώρας.

Εγκυκλίους για τη διαδικασία, τα έγγραφα και τις ημερομηνίες εγγραφών μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021, εξέδωσε το Υπ. Παιδείας.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020

Η εγκύκλιος για τις εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία

Η εγκύκλιος για τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία

