Κοινωνία

“Βροχή” τα πρόστιμα για κόντρες

Σαφάρι της Τροχαίας σε περιοχές της Αττικής για την αποτροπή διεξαγωγής αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας.

Δεκάδες πρόστιμα για αυτοσχέδιους αγώνες καταλόγισε η Τροχαία στο πλαίσιο επιχείρησης στην περιοχή του Κατράκειου Θεάτρου Νικαίας και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Η αστυνομία προχώρησε επίσης και σε αφαίρεση διπλωμάτων και αδειών οδήγησης.

Στους ελέγχους μετείχαν στελέχη των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων με τη συνδρομή και αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:

41 για υπερβολική ταχύτητα

12 για υπερβολικό θόρυβο

9 για στέρηση άδειας οδήγησης

9 για δυσδιάκριτη πινακίδα κυκλοφορίας

16 για αντικανονικούς υαλοπίνακες (φιμέ)

3 για προστατευτικά κράνη

12 για διάφορες άλλες τροχαίες παραβάσεις.

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 16 άδειες ικανότητας οδήγησης, 29 άδειες κυκλοφορίας και 33 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν εννέα οχήματα. Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και σε άλλες περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.