Πολιτική

Υπερπτήσεις και νέες προκλήσεις από την Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουρκικά μαχητικά πέταξαν πάνω απο ελληνικά νησιά, ενώ η Άγκυρα "τραβάει διαρκώς το σχοινί".

Την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών f-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση στις 13:58 άνωθεν ν. Φαρμακονησίου, στα 25.000 πόδια.

Οι υπερπτήσεις έγιναν ενώ στην Αθήνα βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, με παρουσία εκπροσώπων όλων των κομμάτων και επίκεντρο τις τουρκικές προκλήσεις.

Λίγο νωρίτερα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε δηλώσει ότι η Τουρκία δεν θα εμποδίσει κανέναν πρόσφυγα ή παράτυπο μετανάστη να περάσει τα σύνορα της Τουρκίας προς την Ελλάδα, ενώ κατηγόρηση την χώρα μας για απάνθρωπη συμπεριφορά απέναντι σε παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες.