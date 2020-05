Υγεία - Περιβάλλον

Η “Εθελοντική Διακονία Ασθενών” τίμησε τους νοσηλευτές (εικόνες)

Tους ήρωες της σημερινής εποχής τίμησε και φέτος η "Εθελοντική Διακονία Ασθενών"...

Η «Εθελοντική Διακονία Ασθενών» τίμησε και φέτος τους ήρωες της σημερινής εποχής. «Τους νοσηλευτές, άνδρες και γυναίκες, που είναι ταγμένοι σε αυτό το ευγενές και ζωτικής σημασίας επάγγελμα. Με την δεκαεπτάχρονη παρουσία της στα Νοσοκομεία, η «Διακονία» αναγνωρίζει το έργο τους, στεκόμενη καθημερινά αρωγός δίπλα τους, στο λειτούργημα που επιτελούν», όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωαση.



«Καθημερινά, το νοσηλευτικό προσωπικό παρέχει ποιοτική, ανθρώπινη αλλά και υπεύθυνη φροντίδα στους ασθενείς, τόσο κατά τη διάρκεια των συνήθων θεμάτων υγείας, όσο και σε περιόδους μεγάλης ευπάθειας, φόβου και αβεβαιότητας, όπως αυτή που διανύουμε. Σε αυτό το διάστημα το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας μας έχει εργαστεί ηρωικά στην πρώτη γραμμή κατά του νέου κορονοϊού, συνεισφέροντας τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της κρίσης και την ασφάλεια όλων μας.



Ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και συμπαράστασης, στελέχη και εθελοντές της «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών», επισκέφθηκαν, ευχήθηκαν και έδωσαν ένα συμβολικό δώρο μοιράζοντας δεκάδες λουλούδια στο Νοσηλευτικό Προσωπικό των Νοσοκομείων της Αττικής. Από κοινού με τα ανθοπωλεία «Ιωαννίδης» τα οποία στάθηκαν αρωγοί στη δράση, «η άνοιξη ήρθε στα νοσοκομεία»! Με αυτή τη συμβολική κίνηση, εκφράσαμε αυτό που πραγματικά νιώθουμε. Ότι τους ευχαριστούμε για όσα προσφέρουν και ότι είμαστε και θα είμαστε πάντα δίπλα τους... Συνεργάτες και συνοδοιπόροι σε ό,τι μας χρειαστούν.», καταλήγει η ανακοίνωση της «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών».