Καιρός

Καιρός: Ζέστη, σκόνη και νοτιάδες την Πέμπτη

«Μίνι» καύσωνας σε όλη την χώρα. «Εκρηκτικό» κοκτέιλ με υψηλές θερμοκρασίες και σκόνη στην ατμόσφαιρα. Πού θα «χτυπήσει» κόκκινο ο υδράργυρος.

Την Πέμπτη γενικά αίθριος αναμένεται καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Οι άνεμοι θα πνέουν, στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αίθριος θα είναι ο καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονια και την Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο αρχικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και βαθμιαία από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4, από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός αναμένεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αίθριος θα είναι ο καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα παραμείνουν αυξημένες στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια της ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.