Ο καιρός για τους αγρότες

Οι νοτιάδες επιστρέφουν, φέρνοντας ζέστη και αφρικάνικη σκόνη και μάλιστα, σε μια σπάνια για την εποχή ένταση και έκταση. Οδηγίες από τους ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Μετά την μικρή υποχώρηση του υδραργύρου σήμερα, από αύριο αλλά κυρίως από την Παρασκευή και μετά, οι νοτιάδες επιστρέφουν, φέρνοντας ζέστη και αφρικάνικη σκόνη και μάλιστα, σε μια σπάνια για την εποχή ένταση και έκταση. Τα κανονάκια θα πάρουν φωτιά! Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη, περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρες, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία σε σημειώσει άνοδο. Θα κυμανθεί στα βόρεια από 12 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 14 έως 35 και νοτιότερα από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες 3 με 5, στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ, που ευνοούν την μεταφορά σκόνης από την Αφρική και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

«Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ενημερώνει τους καλλιεργητές για τον περονόσπορο στο αμπέλι. Στις περιοχές που η βλάστηση του αμπελιού βρίσκεται στο στάδιο της εμφάνισης των ανθοταξιών ( βλαστός 8-15 εκ.) και όπου η ασθένεια εμφανίζεται συχνά, θα πρέπει να ξεκινήσει προληπτικός ψεκασμός ο οποίος θα πρέπει να επαναληφθεί μετά από 10 μέρες περίπου.

Σε αυτούς τους δύο ψεκασμούς δεν συνιστάται η χρήση χαλκούχων σκευασμάτων διότι καθυστερούν την βλάστηση. Προτιμότερη είναι η χρήση σκευασμάτων διεισδυτικών ή διασυστηματικών που δεν ξεπλένονται από τις βροχές.

Οι ψεκασμοί σε αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικοί προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι πρωτογενείς μολύνσεις και να αποφευχθεί ο κίνδυνος έξαρσης της ασθένειας αργότερα τον Μάιο ή τον Ιούνιο.

Καλλιεργητικά μέτρα όπως η καταστροφή των ζιζανίων , ο περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης και η βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα συμβάλλουν στον περιορισμό της ασθένειας.

Τέλος, για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα είναι ανάγκη να γίνεται ορθολογική εναλλαγή των μυκητοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων»

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: