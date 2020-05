Πολιτική

Κεραμέως: Ούτε βήμα πίσω στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Επίθεση της Υπουργού Παιδείας σε αντιπολίτευση και συνδικαλιστές από το βήμα της Βουλής.

Τα μέτρα προστασίας και τις ειδικές πρόνοιες που έχουν ληφθεί κατά την επανέναρξη της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, παρέθεσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού Δράμας και τομεάρχη Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής, Χαράς Κεφαλίδου.

Η Υπουργός τόνισε ότι πρόκειται να εκδοθεί άμεσα η απαραίτητη κανονιστική πράξη για την εφαρμογή της διάταξης που ψηφίσθηκε και παρέχει τη δυνατότητα ψηφιακής σύνδεσης των μαθητών που μένουν σπίτι -προστατεύοντας την υγεία τη δική τους, της οικογένειάς τους και του κοινωνικού συνόλου- με την τάξη τους.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η κα Κεραμέως:

«Δύο ημέρες τώρα έχουμε γίνει μάρτυρες μίας δίκης προθέσεων. Γιατί; Επειδή θεωρούμε υποχρέωση μας να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στα παιδιά αυτά που μένουν σπίτι.

Παρά την εκστρατεία παραπληροφόρησης, χθες η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δήλωσε

1ον) ότι είναι νόμιμος καταρχήν ο σκοπός της ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην πρόσφατη ρύθμιση,

2ον) ότι το Υπουργείο Παιδείας είχε συμβουλευθεί την Αρχή πριν τη διαμόρφωση της ρύθμισης και ενσωμάτωσε συγκεκριμένες προτάσεις της.

Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της Αρχής, κάποιοι εν απογνώσει ψάχνουν νέες άμυνες, και προσπαθούν να συνεχίσουν την παραπληροφόρηση λέγοντας ότι δήθεν κάνουμε πίσω. Ούτε βήμα πίσω. Προχωράμε όπως ακριβώς ξεκινήσαμε, για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος».

Η Υπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη στάση της αντιπολίτευσης στη Βουλή:

«Εσείς που ψηφίσατε ΠΑΡΩΝ στην εν λόγω ρύθμιση κα Κεφαλίδου τι ακριβώς προτείνετε; Και το ερώτημα προφανώς απευθύνεται και σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και λοιπούς που καταψήφισαν ή αντιτάχθηκαν στη ρύθμιση αυτή: Τι απαντάτε στους μαθητές που μένουν σπίτι τους γιατί ο παππούς ή η γιαγιά που μένει μαζί τους ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και θέλουν – και θέλουμε – να τους προστατεύσουμε;

Αυτά τα παιδιά να μην έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση;

Εμείς θα αγωνιστούμε για να εξασφαλίσουμε σε όλους δικαίωμα στην εκπαίδευση!

Ας κοιτάξουμε επιτέλους μπροστά για το συμφέρον των παιδιών μας.

Δεν θα αφήσουμε μικροπολιτικά και συνδικαλιστικά συμφέροντα να στέκονται εμπόδιο στην πρόοδο των παιδιών μας.

Δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση στην προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

Παράλληλα, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την προετοιμασία και την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η κα Κεραμέως ανέφερε «Γιατί αυτή η απαξίωση όλων των συντελεστών της εκπαίδευσης; Όχι μόνο τα κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ, αλλά απέδειξαν ότι η χώρα μας ουδόλως υστερεί έναντι άλλων, τουναντίον υπερτερεί και σε τεχνολογικούς και σε μαθησιακούς και -πολλώ δε μάλλον- σε ανθρώπινους πόρους. Οι εκπαιδευτικοί μας απέδειξαν ότι και θέλουν και μπορούν να δίνουν λύσεις, έχοντας το συμφέρον των παιδιών στο νου και την καρδιά τους.

Αν ακούγαμε τις απανταχού Κασσάνδρες, από την αρχή αυτής της κρίσης, οπότε σπεύσαμε αμέσως, υπό αντίξοες συνθήκες, να δημιουργήσουμε ένα ολόκληρο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

- δεν θα είχαμε σήμερα 36 εκατομμύρια λεπτά μαθημάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης,

- δεν θα είχαμε δώσει στα παιδιά μας τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τους 2 αυτούς μήνες που τελούσαμε σε αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για να διατηρήσουν στενή την επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία,

- δεν θα είχαμε δρομολογήσει για τα σχολεία μας πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ σε τεχνολογικό εξοπλισμό από ΕΣΠΑ και 3 εκατομμύρια ευρώ σε εξοπλισμό από δωρεές,

- δεν θα είχαμε εξασφαλίσει δωρεάν πρόσβαση στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας,

- δεν θα είχαμε εξελίξει τις ψηφιακές μας υποδομές.

Δυσκολίες υπήρξαν πολλές σε αυτές το εγχείρημα, και δοκιμασίες μεγάλες.

Αλλά εμείς αυτές τις βλέπουμε σαν πρόκληση για να βελτιώνουμε τη δημόσια παροχή της εκπαίδευσης, διαρκώς να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Επιλέξαμε λοιπόν να μην έχουμε μία στείρα αντιπαράθεση με τις δυνάμεις της άρνησης, της απαξίωσης κάθε προσπάθειας, με αυτούς που αν ήταν στο χέρι τους τα παιδιά μας θα έμεναν σε εκπαιδευτική απραξία, στο σκοτάδι, τους 2 μήνες της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών».

Επίσης, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα υγιεινής όπως τα αντισηπτικά που έχουν τοποθετηθεί με μέριμνα του Υπουργείου σε κάθε σχολείο, τις αποστάσεις μεταξύ των θρανίων, τον μέγιστο αριθμό μαθητών σε κάθε τμήμα, την οργάνωση ξεχωριστών διαλειμμάτων, την εντατικοποίηση του καθαρισμού των αιθουσών, την απαγόρευση λειτουργίας κυλικείων καθώς και την πρόβλεψη ειδικής άδειας για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Όπως τόνισε η Υπουργός από τις 6/5/2020, οπότε και επέστρεψαν οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες, έλειψε σε άδεια συμπεριλαμβανομένης της ειδικής άδειας λόγω ατόμων αυξημένου κινδύνου μόλις το 1,3% έως 2,5% των εκπαιδευτικών (από Τετάρτη έως Δευτέρα). Επίσης, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, οι μαθητές της Γ’ Λυκείου έχουν επιστρέψει στις τάξεις από προχθές, 11/5, σε ποσοστό 60% κατά μέσο όρο.

Σχετικά με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η κα Κεραμέως διαβεβαίωσε ότι συνεχίζεται κανονικά στις δομές που τελούν ακόμη σε αναστολή λειτουργίας ενώ υπογράμμισε ότι «η εκπαιδευτική κοινότητα, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, αγκάλιασε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: καταγράφηκαν σχεδόν 10 εκατομμύρια συμμετοχές μαθητών αθροιστικά σε ψηφιακές τάξεις, 113.000 εκπαιδευτικοί έχουν δημιουργήσει την προσωπική ψηφιακή τους τάξη, πάνω από 1 εκατομμύριο μαθητές και σχεδόν 200.000 εκπαιδευτικοί έχουν εγγραφεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, 150.000 παιδιά παρακολουθούν καθημερινά την εκπαιδευτική τηλεόραση, ενώ πάνω από 96% των μαθημάτων των Πανεπιστημίων διενεργούνται κανονικά μέσω τηλεδιάσκεψης».

Τσίπρας: “Όχι” στη μετατροπή των σχολικών αιθουσών σε ριάλιτι

«Η Κυβέρνηση επιμένει στην άκρως επικίνδυνη ρύθμιση για τη ζωντανή αναμετάδοση μαθημάτων από τις σχολικές αίθουσες και αυτό παρά το γεγονός ότι Υπουργοί της πιάστηκαν να λένε ψέματα για δήθεν συμφωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Αρχή, όχι μόνο διέψευσε τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για δήθεν έγκρισή της, αλλά υπογράμμισε ότι η εφαρμογή της διάταξης ενέχει υψηλή επικινδυνότητα», υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στηρίξει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση υπό σαφείς προϋποθέσεις. Δεν πρόκειται όμως να αποδεχθεί την πρόθεση της Κυβέρνησης για εγκατάσταση καμερών στα σχολεία, καθώς κάτι τέτοιο είναι παράνομο και απορρίπτεται από σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα», σημειώνει ο κ. Τσίπρας και καταλήγει: «Μετά και τις μαζικές αντιδράσεις γονέων, καθηγητών, μαθητών αλλά και όλης σχεδόν της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει παρά να πράξει το αυτονόητο: Να καταργήσει τώρα την αντισυνταγματική ρύθμιση που μετατρέπει τις σχολικές αίθουσες σε σκηνικό ριάλιτι και να αποσύρει το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε εν μέσω πανδημίας, το οποίο γυρνάει τη δημόσια Παιδεία πίσω στα χρόνια των μνημονίων».

Φίλης- Τζούφη: Κάμερες τέλος - σειρά έχει το πολυνομοσχέδιο

«Θετική εξέλιξη» χαρακτηρίζουν ο ο τομεάρχης Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης και η αναπληρώτρια τομεάρχης Μερόπη Τζούφη την ακύρωση της «ζωντανής μετάδοσης» των σχολικών μαθημάτων μέσω ίντερνετ, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη να αποσυρθεί και το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία που κατατέθηκε εν μέσω πανδημίας.

«Εδώ και μέρες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας διέδιδε σε όλους τους τόνους πως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εγκρίνει τη "ζωντανή μετάδοση" του μαθήματος μέσω ίντερνετ, παρουσία μαθητών στη σχολική τάξη. Αυτό που προέκυψε από τη χτεσινή συνάντηση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) με τον πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής και τα σχετικά Δελτία Τύπου των δύο φορέων είναι ότι καμία έγκριση δεν έχει δοθεί καθώς επίσης πως η εφαρμογή της διάταξης ενέχει υψηλή επικινδυνότητα», αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε γραπτή τους δήλωση, επισημαίνοντας ότι «οι προφανείς κίνδυνοι είχαν επισημανθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, καθώς και από πλήθος επιστημόνων που από την πρώτη στιγμή είχαν εκφράσει την κατηγορηματική τους διαφωνία στα δυστοπικά σχέδια του υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης».

Οι ίδιοι παραπέμπουν στο συμπέρασμα της αρμόδιας Αρχής ότι «η εξέταση του ζητήματος απαιτεί χρόνο, τεκμηρίωση, μελέτες και διαβούλευση», υπογραμμίζοντας ότι «συνακόλουθα, η "ζωντανή αναμετάδοση" του μαθήματος δε θα μπορούσε να εφαρμοστεί κατά το τρέχον σχολικό έτος και τελικά, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατάφερε να προκαλέσει μια τρικυμία για το τίποτα, συσπειρώνοντας ενάντια στα σχέδιά της το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου».

«Η αιφνιδιαστική κατάθεση της τροπολογίας, δίχως διαβούλευση και σε άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, καταμαρτυρά την προχειρότητα και τη βιασύνη μιας "άριστης" νομοθέτησης στο πόδι», τονίζουν, κατηγορώντας την υπουργό ότι «δεν είχε διστάσει προκειμένου να υφαρπάξει την ψήφο βουλευτών της ΝΔ, να παραπλανήσει από το βήμα της Βουλής τους πάντες - μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς- δηλώνοντας πως: "οφείλω να επισημάνω ότι η διάταξη που βλέπετε έχει ετοιμαστεί μετά από διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"».

«Με τη θετική εξέλιξη με την οποία ακυρώνεται η μετατροπή του μαθήματος σε ριάλιτι, ανοίγει ο δρόμος για κάτι καίριο και ουσιαστικό: την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε εν μέσω πανδημίας και περιλαμβάνει μια σειρά από αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις που γυρίζουν το ρολόι της Παιδείας, πίσω στο 2014. Η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να δώσει και αυτή τη μάχη ενωμένη και να την κερδίσει», καταλήγει η δήλωση των Ν. Φίλη και Μ. Τζούφη.