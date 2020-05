Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρισμός: Οδηγίες της Κομισιόν για τα ταξίδια

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις. Πώς θα γίνονται οι πτήσεις και τα δρομολόγια πλοίων και τρένων.

Οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μία απάντηση στην ερώτηση δημοσιεύοντας σήμερα ένα πακέτο συστάσεων προς τις 27 χώρες μέλη της Ενωσης, παρακινώντας τις να ανοίξουν τα εσωτερικά τους σύνορα για να αποτραπεί ένα ναυάγιο των δραστηριοτήτων του τουριστικού τομέα, που αντιπροσωπεύει το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και το 12% των θέσεων απασχόλησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την προοδευτική άρση των ελέγχων και των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού. Όπως δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μάργκαρετ Βεστάγκερ «αυτό δεν θα είναι ένα κανονικό καλοκαίρι, για κανέναν από εμάς, αλλά αν όλοι δουλέψουμε μαζί και κάνουμε το χρέος μας με τον τρόπο που συστήνει σήμερα η Επιτροπή, τότε δεν θα χρειαστεί να περάσουμε το καλοκαίρι στο σπίτι, ούτε να χαθεί τελείως το καλοκαίρι για την ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία».

Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πάολο Τζεντιλόνι εμφανίσθηκε, εξάλλου, καθησυχαστικός σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα σε έξι ευρωπαϊκές εφημερίδες, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δραστηριότητες του τουριστικού τομέα μπορούν να διασωθούν. Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί σφοδρότερα από την πανδημία δηλώνει ότι η τουριστική περίοδος μπορεί να διασωθεί έως και κατά 60%. «Θα έχουμε τουριστική περίοδο αυτό το καλοκαίρι, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμοσθούν μέτρα ασφαλείας και περιορισμοί που δεν ίσχυαν τον περασμένο χρόνο», δηλώνει στην συνέντευξή του.

Χωρίς διακρίσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά «συντονισμένο»« τρόπο, όσο το δυνατόν περισσότερο «αρμονικά» και χωρίς διακρίσεις.

Στο σχέδιο με τις κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκε στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ίση μεταχείριση χωρών που βρίσκονται σε συγκρίσιμη επιδημιολογική κατάσταση και έχουν υιοθετήσει αντίστοιχα μέτρα πρόληψης. Για την ακρίβεια, αν μία χώρα Α ανοίξει τα σύνορά της με μία χώρα Β, θα πρέπει να κάνει το ίδιο με την γειτονική της χώρα Γ, εάν αυτή η τελευταία βρίσκεται στην ίδια κατάστα ση με την χώρα Β.

Επίσης, αν μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανοίξει τα σύνορά της με μία άλλη, αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλους τους κατοίκους της, και όχι μόνο για όσους έχουν την δική της υπηκοότητα. Η Κομισιόν συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν αποφάσεις με βάση την υγειονομική εκτίμηση της κατάστασης σε κάθε χώρα και με μεταξύ τους επικοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την πρόθεση να θέσει μέχρι το καλοκαίρι στη διάθεση των τουριστών ιστοσελίδα με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση στα σύνορα , αλλά και σε κάθε τουριστικό προορισμό. Για ορισμένες χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως οι βαρύτατα πληγείσες Ιταλία και Ισπανία, αλλά και η Ελλάδα και η Πορτογαλία με τις υψηλές επιδόσεις στην πρόληψη της εξάπλωσης της επιδημίας και την εξαιρετική επιδημιολογική εικόνα, το στοίχημα είναι ο όσο το δυνατόν μεγαλύτερος περιορισμός της ζημίας.

Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις τουριστών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Κομισιόν καλεί στις 27 χώρες μέλη να παρατείνουν την προσωρινή απαγόρευση των μη αναγκαίων ταξιδιών προ την Ευρωπαϊκή Ενωση μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Αεροπλάνα, τρένα, πλοία

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Κομισιόν, οι αεροπορικές εταιρίες δεν είναι υποχρεωμένες να διατηρούν κενή την μεσαία θέση στα αεροπλάνα. Ωστόσο, οι επιβάτες θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι θα φορούν μάσκες κατά την διάρκεια της πτήσης ,αλλά και στους χώρους των αεροδρομίων.

Η Επιτροπή αναφέρει στις προτάσεις της ότι οι αεροπορικές εταιρίες θα πρέπει να περιορίσουν τους κινδύνους μόλυνσης με μέτρα όπως η εγκατάσταση φίλτρων νοσοκομειακού τύπου στα συστήματα εξαερισμού, η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού και ο περιορισμός των κινήσεων των επιβατών.

Οι διαδικασίες του check-in, της παράδοσης και της παραλαβής αποσκευών θα πρέπει να οργανωθούν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν προτείνει η διάρκεια των voucher, που οι αεροπορικές εταιρείες δίνουν έναντι των ματαιωμένων πτήσεων της προηγούμενης περιόδου, να παραταθεί για τουλάχιστον έναν χρόνο, με ενεργοποιημένη την προστασία έναντι πτώχευσης, ώστε οι δικαιούχοι να τα αποδέχονται χωρίς να ζητούν πλήρη αποζημίωση από αεροπορικές εταιρείες και τουριστικά γραφεία. Η Κομισιόν προτρέπει τις αεροπορικές εταιρείες να καταστήσουν περισσότερο ελκυστικά τα voucher παρατείνοντας την διάρκειά τους, προσφέροντας τους ίδιους με την αρχική κράτηση όρους ή αν είναι δυνατόν αναβαθμίζοντάς τους. Ορισμένα voucher πρέπει να μπορούν να είναι μεταβιβάσιμα και αυτομάτως αποπληρωτέα, αν δεν χρησιμοποιηθούν εντός του έτους.

Για τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την εφαρμογή της κοινωνικής αποστασιοποίησης μέσω της αύξησης της συχνότητας των δρομολογίων και της δυναμικότητας των συρμών. Πρέπει να απαιτείται η χρήση μάσκας στο εσωτερικό των τρένων και στους σταθμούς , ενώ θα πρέπει να συνιστάται η αποφυγή μετακινήσεων κατά τις ώρες αιχμής. Οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν αυτόματα και να υπάρχει διαθεσιμότητα αντισηπτικού διαλύματος.

Αντίστοιχοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς και στα κρουαζιερόπλοια. Η Κομισιόν συνιστά την μείωση του αριθμού των επιβατών στις κρουαζιέρες. Τα κρουαζιερόπλοια θα πρέπει να έχουν διαθέσιμους χώρους για καραντίνα, εάν υπάρξει ανάγκη.

Επαρκής παρακολούθηση μέσω τεστ και ιχνηλάτηση με εφαρμογές κινητού τηλεφώνου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι είναι σημαντική η αύξηση δυνατότητας διενέργειας τεστ από τα κράτη-μέλη. Σε αυτό θα συμβάλει και η Επιτροπή ενισχύοντας τις κοινές προμήθειες του αναγκαίου εξοπλισμού.

Εξάλλου, υπάρχει και η προοπτική ιχνηλάτησης μέσω εφαρμογών κινητών τηλεφώνων, σε εθελοντική βάση, προκειμένου να εντοπίζονται τα άτομα που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλιστεί ότι τέτοιες εφαρμογές είναι διαλειτουργικές σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Διαδραστικός χάρτης για τον τουρισμό

Με τη συνδρομή των κρατών-μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει έναν διαδραστικό χάρτη που θα ενημερώνει τους τουρίστες για τις συνθήκες σε κάθε προορισμό (επιδημιολογικά δεδομένα, υποδομές υγείας, μέτρα ασφαλείας σε εστιατόρια και ξενοδοχεία κ.ά.).