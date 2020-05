Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι τρώγαμε στην καραντίνα

Πώς άλλαξαν οι διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο όταν αναγκάστηκαν να παραμείνουν σε περιορισμό.

Οι καταναλωτές μείωσαν τις δαπάνες τους για έτοιμα γεύματα και αγόρασαν περισσότερα φρούτα και λαχανικά, στρεφόμενοι σε μια πιο υγιεινή διατροφή κατά τη διάρκεια του lockdown, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος.

Όσοι αναγκάστηκαν να μείνουν σπίτι τους δοκίμασαν επίσης νέες συνταγές και πέταξαν λιγότερο φαγητό, σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε με δείγμα σχεδόν 11.000 καταναλωτών σε 11 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

«Εν μέσω του lockdown οι άνθρωποι τρώνε πιο υγιεινά, μαγειρεύουν το δικό τους φαγητό και καταναλώνουν περισσότερα φρούτα και λαχανικά», δήλωσε η Σαρλότ ντε Μπάκερ, που συντόνισε την έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας στο Βέλγιο.

Καθώς εγκατέλειψαν τα γραφεία τους και μαγείρευαν στο σπίτι, οι καταναλωτές μείωσαν τις αγορές έτοιμων γευμάτων που απλά ζεσταίνονται στους φούρνους μικροκυμάτων σε όλες τις χώρες στις οποίες διενεργήθηκε η έρευνα – Αυστραλία, Βέλγιο, Χιλή, Ουγκάντα, Ολλανδία, Γαλλία, Αυστρία, Ελλάδα, Καναδάς, Βραζιλία και Ιρλανδία.

«Πήγαμε από τα σνακ, το φαγητό εστιατορίου, τις παραγγελίες ντελίβερι στο μαγείρεμα στο σπίτι», δήλωσε ο Φιρέν, που είναι από το Αζερμπαϊτζάν και ζει στις Βρυξέλλες, καθώς περιγράφει τις αλλαγές στο δικό του σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Έχασα τέσσερα κιλά και είμαι περήφανος γι’ αυτό».

Περίπου στις μισές από τις χώρες στις οποίες πραγματοποιήθηκε η έρευνα, οι καταναλωτές αγόρασαν λιγότερα αλμυρά ή γλυκά σνακ, αν και οι πωλήσεις συνολικά παρέμειναν σταθερές.

Η κατανάλωση αλμυρών προϊόντων καθώς και προϊόντων με αυξημένα λιπαρά και ζάχαρη συνήθως αυξάνεται όταν οι άνθρωποι βιώνουν καταστάσεις που προκαλούν άγχος, αλλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι πιο έντονες λιγούρες ικανοποιήθηκαν σε πολλές χώρες με σπιτικές λιχουδιές, δήλωσε η ντε Μπάκερ, που είναι επικεφαλής της FOOMS, μιας ερευνητικής ομάδας για τα τρόφιμα και τα μέσα ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας.

Η Χιλή, για παράδειγμα, είχε μεγάλη μείωση στις πωλήσεις των σνακ αλλά και τη μεγαλύτερη αύξηση στις αγορές αλευριού και μαγιάς.

Η κατανάλωση κρέατος, ψαριών και οινοπνευματωδών ποτών παρέμεινε σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Η έρευνα, που βασίστηκε σε εθελοντικές απαντήσεις μέσω Διαδικτύου από τις 17 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου, εκ των οποίων οι 6.700 ήταν από το Βέλγιο, θα επεκταθεί σε καταναλωτές σε περίπου 25 χώρες, με τα τελικά της συμπεράσματα να ανακοινώνονται έως τα τέλη Ιουνίου.