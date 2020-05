Πολιτική

Κικίλιας: Δέσμευση μας οι προσλήψεις στο ΕΣΥ και η δημιουργία νέων ΜΕΘ

Τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ενημέρωσε ο Υπουργός Υγείας. "Πυρά" ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ κατά της κυβέρνησης.

Τη δημιουργία νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και την πρόσληψη μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με τις εξελίξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και τα σχέδια του υπουργείου για την επόμενη μέρα μετά τη κρίση, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι δέσμευση και προτεραιότητα της κυβέρνησης της ΝΔ είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσα από ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο το οποίο είναι σε εξέλιξη.

«Την επόμενη μέρα της κρίσης, είναι δέσμευση της κυβέρνησής μας πως θα μονιμοποιηθούν στο ΕΣΥ όλοι οι επικουρικοί νοσηλευτές, ενώ βρίσκονται στο τελικό στάδιο 942 προσλήψεις μόνιμων γιατρών», τόνισε ο κ. Κικίλιας, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας θα φθάσουν τις 1.200.

«Στόχος μας είναι να φθάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι 12 κρεβάτια ΜΕΘ για 100.000 πολίτες», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας και προσέθεσε: «Έχουμε ως απόλυτη προτεραιότητα τη ζωή των ασθενών. Η ζωή είναι προϋπόθεση ύπαρξης όλων των άλλων αξιών και είναι εκτός οποιασδήποτε σύγκρισης ή ιεράρχησης. Και φυσικά, χωρίς το απαραίτητο ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα τόσο μεγάλο σχέδιο».

«Η επόμενη μέρα της κρίσης δεν είναι αύριο, είναι τώρα», είπε και σημείωσε ότι ήδη βάσει σχεδιασμού προχωράει άμεσα «η κατασκευή νέων ΜΕΘ και η λειτουργική αναμόρφωση νοσοκομείων όπως "ΚΑΤ", "Ευαγγελισμός", "Σωτηρία", "Παπανικολάου" και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Πατρών, Ηρακλείου και Λάρισας», ανέφερε.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ακόμα ότι το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί με νέο προσωπικό, το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τις 4.000. «Χθες ήταν 4.150 -495 ιατροί, 2.085 νοσηλευτικό και 1.570 λοιπό προσωπικό- όταν ο αρχικός προγραμματισμός μιλούσε για 2.000 ενώ οι νέες εγκρίσεις ξεπερνούν πια τις 5.000. Είναι μια ακόμα σαφής απόδειξη, ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν λογάριασε το κόστος προκειμένου να ενισχύσει σε έμψυχο δυναμικό τις Μονάδες Υγείας σε όλη τη χώρα», υπογράμμισε.

Ξανθός: Η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση για μια γενναία επένδυση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης για μια γενναία επένδυση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με μόνιμες προσλήψεις, κάλυψη των νέων υγειονομικών αναγκών, σύγκλιση με τους μέσους όρους της Ευρώπης στις δαπάνες υγείας , στο ανθρώπινο δυναμικό, στην ΠΦΥ, στις κλίνες ΜΕΘ ανέδειξε ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

«Η κυβέρνηση έχει στο ιδεολογικό της DNA τη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία του «λιγότερου Κράτους» και του ανοίγματος του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα. Γι’ αυτό δεν μπορεί να υπηρετήσει το πολιτικό σχέδιο ενός ενδυναμωμένου με νέες υπηρεσίες και νέους πόρους δημόσιου συστήματος καθολικής κάλυψης υγείας, που απαιτεί πλειοψηφικά σήμερα η κοινωνία. Άρα η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε την ευκαιρίατης πανδημίας για μια σοβαρή παρακαταθήκη στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας επειδή στην πραγματικότητα δεν το πιστεύει και δεν το θέλει» υπογράμμισε ο πρώην υπουργός Υγείας.

Πουλάς: Εθνικός στόχος η ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Από την πλευρά του, ο βουλευτής και Υπεύθυνος του τομέα Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Ανδρέας Πουλάς, κατά την τοποθέτησή του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «εθνικός στόχος πρέπει να είναι η ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η αξιολόγηση, η βελτίωση των νοσοκομειακών υποδομών σε όλη την χώρα (και όχι μόνο στην Αττική), η δημιουργία ολοκληρωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η ψηφιοποίηση, η δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, η τηλεϊατρική, η υγειονομική θωράκιση των νησιών μας με βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Η χώρα μας έχει μία χρυσή ευκαιρία να το πράξει – και το χρωστάει στους πολίτες της».

Παράλληλα, σημείωσε πως «ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2019 το Κίνημα Αλλαγής είχε επισημάνει με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, την ανάγκη να λειτουργήσουν οι κλειστές κλίνες ΜΕΘ των δημόσιων νοσοκομείων. Η απλή εποχική γρίπη ήταν προ των πυλών και 150 κλίνες ΜΕΘ ήταν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού. Ούτε προσωπικό, ούτε άνοιγμα κλινών ΜΕΘ είδαμε, παρά τις πιέσεις που ασκήσαμε. Έπρεπε να έρθει ο κορονοϊός για να κινητοποιηθείτε, με την ψυχή στο στόμα και χωρίς κανέναν σχεδιασμό, κάνοντας μπαλώματα» .