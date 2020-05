Κοινωνία

Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών (εικόνες)

“Προνομιακό” πεδίο για τη δράση των διακινητών οι πιάτσες του Αιγάλεω…

Στο πλαίσιο δράσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών για την εξάρθρωση κυκλωμάτων διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, αναφορικά με τη δράση ατόμων στη διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης στην ευρύτερη περιοχή του Αιγάλεω, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω ημεδαποί και πιστοποιήθηκε η δράση τους.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα ηρωίνης βάρους -131,7- γραμμαρίων

-8- φαρμακευτικά δισκία

-2- αεροβόλα όπλα

-1- σπαθί

-6- κυτία με πλήθος βολίδων αεροβόλου

-33- αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα

το χρηματικό ποσό των -13.042- ευρώ

-2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε για κυρία ανάκριση.