Αθλητικά

Τραυματίες σε αιματηρές ενέδρες χούλιγκαν (βίντεο)

Συγκρούσεις θερμοκέφαλων οπαδών σε περιοχές της Αττικής…

Αγριεύει η κατάσταση με κάποιους οργανωμένους χούλιγκαν. Μετά τις πρόσφατες καταδρομικές επιθέσεις σε σύνδεσμο στον Κορυδαλλό και σε ομάδα οπαδών στα Πετράλωνα, σημειώθηκαν αιματηρά “αντίποινα”.

Η κόντρα αναβίωσε την Κυριακή 10/5, όταν μια ομάδα περίπου 6-7 οπαδών του Ολυμπιακού, σύμφωνα με το zougla.gr, βρέθηκε σε παραλία της δυτικής Αττικής, στο Πόρτο Γερμενό. Οι οπαδοί ανέβασαν φωτογραφίες με την εξόρμησή τους στο διαδίκτυο, όμως η η ανάρτησή τους διαβάστηκε από οπαδούς του Παναθηναϊκού που έτυχε να βρίσκονται κοντά.

Οι δεύτεροι, περισσότεροι από 15 σε αριθμό, εφόρμησαν στην παραλία και καταδίωξαν την παρέα, αναγκάζοντας κάποιους να τραπούν σε φυγή και όσους δεν πρόλαβαν να... πέσουν στη θάλασσα.

Η “απάντηση” ήρθε το βράδυ της Τρίτης στο Πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον. Δύο από τους χούλιγκαν του Παναθηναϊκού που φέρεται να συμμετείχαν στο περιστατικό στην παραλία εντοπίστηκαν από χούλιγκαν του Ολυμπιακού

Η ομάδα των περίπου 15 χούλιγκαν, επιτέθηκαν στους δύο νεαρούς (έναν 19χρονο και έναν 17χρονο) που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες. Αφού κατόρθωσαν να τους ρίξουν από τη μοτοσικλέτα, άρχισαν να τους χτυπούν ομαδικά με πέτρες και ξύλα, ευτυχώς χωρίς να τους τραυματίσουν σοβαρά.

Σημειώνεται ότι ο 17χρονος -θύμα της επίθεσης- στο παρελθόν είχε προσαχθεί για συμμετοχή σε επεισόδια.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας.