Κοινωνία

Τι ισχύει για εξετάσεις οδήγησης, προσωρινή άδεια και ΚΤΕΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις και υπενθυμίσεις, λόγω κορονοϊού, από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών…

Με αφορμή την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ και τη διενέργεια των εξετάσεων διπλωμάτων οδήγησης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπενθυμίζει τα ακόλουθα:

ΚΤΕΟ

Ήρθη, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, η απαγόρευση λειτουργίας των Ιδιωτικών και των Δημόσιων ΚΤΕΟ και δόθηκε παράταση 70 ημερών στην ημερομηνία λήξης του δελτίου, υπολογίζοντας το διάστημα από το Σάββατο 7 Μαρτίου έως την Κυριακή 3 Μαΐου. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θα προσθέτει το ΚΤΕΟ τα ποιο κοντινά ραντεβού στην ημερομηνία παράτασης και οι πολίτες θα πρέπει να σπεύσουν για να ανανεώσουν τα δελτία τεχνικού ελέγχου. Το ίδια ισχύει και για τα οχήματα που θα περάσουν πρώτη φορά μέσα στην 4ετία. Το ανανεωμένο δελτίο θα υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία που είχε προβλεφθεί πριν από την καραντίνα. Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, κατά τον τεχνικό έλεγχο πρέπει να τηρούνται οι εξής κανόνες:

α) Οι ελεγκτές και το λοιπό προσωπικό να είναι εφοδιασμένοι με γάντια και μάσκες.

β) Να υπάρχει αντισηπτικό σε εμφανές σημείο.

γ) Εντός του χώρου της Γραμματείας - Ταμείου να αποφεύγεται η παραμονή πολιτών εκτός του απαραίτητου χρόνου για την παραλαβή του ΔΤΕ.

δ) ο τεχνικός έλεγχος να πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού για την αποφυγή συγχρωτισμού.

Άδειες οδήγησης

Με εγκύκλιο δόθηκε παράταση στα Δελτία Στάθμευσης ΑμεΑ έως 30-9-2020.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 των κατόχων άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και των κατόχων με χρονικό περιορισμό της άδειας οδήγησης για λόγους υγείας. Εξαιρούνται οι άδειες των επαγγελματικών κατηγοριών για τις οποίες ισχύει η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου 2020. Επίσης σε ισχύ έως και την 31η Ιουλίου 2020 είναι η παράταση των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Ιουλίου 2020.

Εξετάσεις οδήγησης

Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου επιτρέπεται ο προγραμματισμός και η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων όλων των κατηγοριών εκτός των φορτηγών, ο προγραμματισμός και οι εξετάσεις των οποίων θα αρχίσει από την 1η Ιουνίου 2020. Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των εξετάσεων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Περιφερειών. Όσον αφορά στα μέτρα προστασίας:

Στις θεωρητικές εξετάσεις κάθε αίθουσα πληρώνεται µε το 50% της χωρητικότητάς της και με κατανομή των εξεταζόμενων σε εύλογη απόσταση μεταξύ τους.

Οι πρακτικές εξετάσεις διενεργούνται σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η συγκέντρωση εκπαιδευτών /υποψηφίων ανά σημείο.

Επίσης, είναι υποχρεωτικά για την αποφυγή διασποράς του COVID-19:

Χρήση μάσκας, γαντιών και αντισηπτικού

Μη λειτουργία του κλιματισμού και της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα εντός του αυτοκινήτου και ανοιχτά παράθυρα.

Παραμονή εντός του αυτοκινήτου τον ελάχιστο χρόνο

Για τα δίκυκλα, ο υποψήφιος οφείλει να προσέρχεται για εξετάσεις με τον προσωπικό του εξοπλισμό. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει προστατευτικό ρουχισμό επιτρέπεται η χρήση επικαλαμίδων, επιγονατίδων και επιαγκωνίδων για την εξέταση των κατηγοριών για μοτοσυκλέτες. Είναι υποχρεωτική η τήρηση των υγειονομικών μέτρων (μάσκα, γάντια, αντισηπτικά) στους ελεγκτές και το προσωπικό των ΚΤΕΟ.

Προσωρινή Άδεια Οδήγησης

Σε ισχύ είναι και η Προσωρινή Άδεια Οδήγησης, η οποία προετοιμάστηκε κατά την περίοδο της καραντίνας.

Όσοι εξετάζονται επιτυχώς στην πρακτική εξέταση, μετά από 2 μέρες, θα μπαίνουν με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και θα την εκτυπώνουν. Εκτός από τη διευκόλυνση του πολίτη και τη μείωση της γραφειοκρατίας, συμβάλλει και στην αποφυγή του συγχρωτισμού στις Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών. Η προσωρινή άδεια έχει ισχύ για 4 μήνες.