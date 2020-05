Κοινωνία

Κορονοϊός: ανοιχτές οι οργανωμένες παραλίες

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΓΓΠΠ με αναλυτικές οδηγίες

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

"Με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις, τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, αποφασίστηκε να ανοίξουν από το Σάββατο 16 Μαΐου οι 515 οργανωμένες παραλίες, περίκλειστες ή μη, της χώρας.

Ενεργοποιούνται, σε συνδυασμό με ανοιχτούς ΚΑΔ για take away διάθεση καφέ, οι ακόλουθοι τρεις ΚΑΔ:

93.29.11.00 - μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες)

93.29.11.02 - υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών)

93.29.11.05 - υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/ και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)

Από τις 8 το πρωί του Σαββάτου, οι οργανωμένες παραλίες θα λειτουργούν με τους εξής όρους και κανόνες:

Σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμένες παραλίες είναι υποχρεωτική η καταγραφή του αριθμού των παρευρισκομένων.

Σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμένες παραλίες, ο μέγιστος αριθμός λουομένων είναι τα 40 άτομα ανά 1.000τ.μ.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών ορίζεται στα 4 μέτρα, ενώ ορίζεται και ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου μεταξύ της περιμέτρου του σκιάστρου δύο ομπρελών.

Ανά ομπρέλα μπορούν να υπάρχουν μέχρι 2 ξαπλώστρες, με εξαίρεση τις οικογένειες με ανήλικα τέκνα.

Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο ξαπλώστρες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται στο 1,5 μέτρο.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικεία, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ) λειτουργούν αποκλειστικά με διάθεση προϊόντων σε πακέτο (take away).

Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμένα και απαγορεύεται η παρασκευή τους στο χώρο.

Απαγορεύεται η διάθεση και πώληση αλκοολούχων ποτών.

Απαγορεύεται το delivery στα σημεία αυτά.

Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο του καταστήματος.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών που περιμένουν να εξυπηρετηθούν ορίζεται στο 1,5 μέτρο.

Υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους.

Το προσωπικό των οργανωμένων παραλιών υποχρεούται να απολυμαίνει τις ξαπλώστρες – καρέκλες μετά από κάθε πελάτη. Επίσης, υποχρεούται να απολυμαίνει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής, αναρτώντας σχετικό πρόγραμμα το οποίο και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου.

Στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πετσέτα με ευθύνη του λουόμενου.

Απαγορεύεται η ομαδική άθληση με σωματική επαφή.

Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητο και στις παραλίες να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις, να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής".

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στη Λάρισα

Εν τω μεταξύ, όπως ενημερώνει η ΓΓΠΠ, "Ολοκληρώθηκαν, οι έλεγχοι στην περιοχή Νέας Σμύρνης Λάρισας. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν 652 δειγματοληψίες σήμερα από 17 κλιμάκια του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας, με την υγειονομική καθοδήγηση του Καθηγητή Επιδημιολογίας Χρήστου Χατζηχριστοδούλου και τον διοικητικό συντονισμό του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού. Η διαδικασία ιχνηλάτησης θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με σκοπό την αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας στην περιοχή σύμφωνα με το σχέδιο «Ημέρα 0, Ημέρα 7, Ημέρα 14» το οποίο είναι σε εφαρμογή".

Συνεχίζεται η ιχνηλάτηση στη Λέσβο

Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν την Τρίτη σε μετανάστες που διαμένουν σε πρόχειρη δομή φιλοξενίας στην Λέσβο διαπιστώθηκαν 2 κρούσματα κορονοϊού. Όπως αναφέρει η ΓΓΠΠ "η διαδικασία ιχνηλάτησης συνεχίζεται έως αυτή τη στιγμή. Έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό 25 κάτοικοι του νησιού και 2 στελέχη του Λιμενικού Σώματος, που χαρακτηρίστηκαν «στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων»".