Κοινωνία

Χειροπέδες σε ληστές σούπερ μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως δρούσε η σπείρα που είχε “ρημάξει” καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 8/5 στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, δύο αλλοδαποί (42χρονος άνδρας και 53χρονη γυναίκα), για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Αναζητούνται δύο επιπλέον συνεργοί τους.

Επιπρόσθετα για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν στον ίδιο τόπο και χρόνο, δύο αλλοδαποί (26 και 53 ετών), για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, κατ’ εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, από τον Ιούλιο του 2017, είχαν συγκροτήσει σπείρα για διάπραξη κλοπών σε σούπερ μάρκετ, με διαρκή δράση και εναλλασσόμενους ρόλους προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθούσαν, αφού εισέρχονταν στα καταστήματα, αφαιρούσαν από τα ράφια προϊόντα τα οποία παρέδιδαν στις γυναίκες της σπείρας , οι οποίες με τη σειρά τους τα απέκρυπταν είτε εντός της τσάντας τους είτε εντός των ρούχων της. Στη συνέχεια αποχωρούσαν είτε αγοράζοντας κάποια προϊόντα χαμηλής αξίας για να μην κινήσουν υποψίες, είτε όταν έκριναν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αποκάλυψής τους, χωρίς να περάσουν από τα ταμεία.

Ακολούθως, συναντούσαν τον 26χρονο και τον 53χρονο, στους οποίους παρέδιδαν τα αφαιρεθέντα προϊόντα, προκειμένου αυτοί να τα διοχετεύσουν στην αγορά.

Από έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος προϊόντων (τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά, λευκά είδη, μικροσυσκευές κλπ)

τα χρηματικά ποσό των -8.205- ευρώ και -50- δολαρίων ΗΠΑ

-13- κροτίδες

-5- κινητά τηλέφωνα

Κατασχέθηκαν επίσης -4- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Από την έρευνα εξιχνιάσθηκαν -116- περιπτώσεις κλοπών από σούπερ μάρκετ σε όλη την Αττική.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.