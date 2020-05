Οικονομία

ΥΠΕΣ: Πώς μοιράζονται πάνω από 100 εκ. ευρώ σε Δήμους (πίνακας)

Αναλυτικός πίνακας με την κατανομή της χρηματοδότησης, η οποία προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

Mε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου κατανέμεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό ύψους 106.536.079 €, το οποίο αποδίδεται ως πέμπτη (Ε’) τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

Το πόσο των 106.536.079 € κατανέμεται στους Δήμους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

