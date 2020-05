Κοινωνία

Αναζητείται γνωστός συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ.

Σε τι περιστατικό φέρεται να εμπλέκεται ο συνδικαλιστής…

Γνωστός συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ. αναζητείται από τις Αρχές, στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr. , την Τρίτη πολίτης στο Αγρίνιο κατήγγειλε στην Αστυνομία επεισόδιο με πυροβολισμούς. Αφού μάζεψε τους κάλυκες , μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι αυτός ή αυτοί που πυροβόλησαν διέφυγαν με αυτοκίνητο προς άγνωστη κατεύθυνση. Μάλιστα, έδωσε στις Αρχές τις πινακίδες του αυτοκίνητου.

Οι αστυνομικοί αναζητώντας στο σύστημα τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκίνητου, διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο Ι.Χ. φαίνεται να ανήκει σε γνωστό συνδικαλιστή της ΕΛ.ΑΣ.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ο συνδικαλιστής αναζητείται προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπλοκή του στο περιστατικό. Το αυτόφωρο λήγει απόψε, στις 12 το βράδυ, και σύμφωνα με πληροφορίες ο συνδικαλιστής ακόμα δεν έχει εντοπιστεί.