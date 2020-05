Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα συχνότερα συμπτώματα σε ελαφρά ασθενείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επτά στους δέκα παρουσίασαν δύο συγκεκριμένα συμπτώματα, σύμφωνα με έρευνα στην οποία συμμετείχαν 1.400 ασθενείς με COVID-19.

Ο πονοκέφαλος και η ανοσμία είναι τα συχνότερα συμπτώματα της COVID-19 στους Ευρωπαίους ασθενείς που εμφανίζουν ελαφρά ή μέτριας βαρύτητας μορφή της νόσου, σύμφωνα με μια έρευνα που υποστηρίζει ότι η ασθένεια παίρνει διαφορετική μορφή, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο των προσβληθέντων.

Επτά στους δέκα ασθενείς παρουσίασαν αυτά τα δύο συμπτώματα, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Intern Medicine. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι που είχαν επιβεβαιωμένα προσβληθεί από τον κορονοϊό SARS-CoV-2.

Τα άλλα συχνότερα συμπτώματα ήταν η βουλωμένη μύτη (67,8%), ο βήχας (63,2%), η κόπωση (63,3%), οι μυϊκοί πόνοι (62,5%), η καταρροή (60,1%) και η αγευσία (54,2%). Αντιθέτως, πυρετό εμφάνισαν λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς (45,4%).

Αυτή η πρώτη επιδημιολογική έρευνα σε Ευρωπαίους ασθενείς με μη σοβαρή μορφή της COVID-19 έγινε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων Ωτορινολαρυγγολόγων (IFOS) με στόχο να διαπιστωθεί πόσο συχνά είναι τα συμπτώματα της ανοσμίας και της αγευσίας (απώλεια όσφρησης και γεύσης), τα οποία έχουν αναφέρει αρκετοί ασθενείς αφότου έφτασε η πανδημία στην Ευρώπη. Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα είχαν δοθεί στη δημοσιότητα στις αρχές Απριλίου.

Η πλήρης έρευνα που έγινε σε πέντε χώρες (Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία και Ελβετία) επιβεβαιώνει ότι η ανοσμία είναι «ένα ειδικό σύμπτωμα» της COVID-19 και όχι απλώς συνέπεια της βουλωμένης μύτης. «Η δυνατότητα της COVID-19 να διεισδύει στον οσφρητικό βολβό και κατά συνέπεια στο κεντρικό νευρικό σύμπτωμα είναι ίσως μια εξήγηση» του φαινομένου, σύμφωνα με το νοσοκομείο Φος.

Η ανοσμία και η αγευσία είχαν αναφερθεί ελάχιστα στις μελέτες που έγιναν σε Κινέζους ασθενείς, των οποίων τα κυριότερα συμπτώματα ήταν ο πυρετός, ο βήχας και η δύσπνοια.

Η μελέτη της IFOS εκτιμά ότι αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να εξηγείται από το γεγονός ότι οι κινεζικές μελέτες αφορούσαν ασθενείς που νοσηλεύονταν με βαριά μορφή της νόσου. Οι συγγραφείς υποθέτουν επίσης ότι οι διαδοχικές γενετικές μεταλλάξεις του κορονοϊού μπορεί να προκαλούν διαφορετικά συμπτώματα.

Η συχνότητα των συμπτωμάτων επίσης διαφέρει, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Έτσι, οι νέοι παρουσιάζουν συχνότερα συμπτώματα στα αυτιά, τη μύτη και το λάρυγγα ενώ οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν πυρετό, κόπωση και απώλεια όρεξης. Βήχας και πυρετός είναι τα «ανδρικά» συμπτώματα ενώ οι γυναίκες παρουσιάζουν ανοσμία, πονοκεφάλους και βουλωμένη μύτη.