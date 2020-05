Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ιατρικές μάσκες (εικόνες)

Οι έρευνες ξεκίνησαν με αφορμή την εξαπάτηση εταιρείας, από την οποία κατάφεραν να αποσπάσουν 201.900 ιατρικές μάσκες. Πώς δρούσε η συμμορία.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών και το Τμήμα Ασφάλειας Καλλιθέας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλο αριθμό ιατρικών μασκών, αμφιβόλου προέλευσης και ποιότητας καθώς και απομιμητικά προϊόντα επώνυμων εταιρειών (ρούχα, τσάντες, υποδήματα, γυαλιά ηλίου).

Οι έρευνες για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησαν με αφορμή την εξαπάτηση εταιρείας, από την οποία κατάφεραν να αποσπάσουν (201.900) ιατρικές μάσκες.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, την 22-04-2020 μέλος της οργάνωσης ήρθε σε εμπορική συμφωνία, μέσω τρίτων, με εταιρεία για την αγορά (201.900) ιατρικών μασκών, αξίας (620.640,60) ευρώ. Το εμπόρευμα παραδόθηκε κανονικά την επόμενη μέρα (23-04-2020), χωρίς ουδέποτε να καταβληθεί το συμφωνηθέν ποσό.

Στην πρώτη φάση των ερευνών, δυο ημέρες μετά (24-04-2020), εντοπίστηκε σε περιοχή της Αττικής το φορτηγό με το οποίο παρελήφθη το εμπόρευμα και συνελήφθη ο οδηγός, στην οικία του οποίου –μεταξύ άλλων- βρέθηκε και κατασχέθηκε μικρή ποσότητα ιατρικών μασκών, που προέρχονταν από την παραπάνω απάτη.

Στη δεύτερη φάση των ερευνών, την 04-05-2020, εντοπίστηκε φορτηγό όχημα, να εξέρχεται από αποθηκευτικό χώρο σε περιοχή του Ασπροπύργου, και σε έρευνα που επακολούθησε βρέθηκαν στο εσωτερικό του, (23.750) ιατρικές μάσκες, οι οποίες προέρχονταν από την παραπάνω απάτη σε βάρος της εταιρείας.

Στο όχημα επέβαιναν (2) μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία συνελήφθησαν. Ακολούθησε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στον αποθηκευτικό χώρο, απ’ όπου εξήλθε το φορτηγό όχημα, όπου βρέθηκαν (170.670) ιατρικές μάσκες, οι οποίες ομοίως προέρχονταν από την παραπάνω απάτη σε βάρος της εταιρείας.

Συνολικά από τις (210.900) ιατρικές μάσκες που κατάφεραν να αποσπάσουν με την παραπάνω μέθοδο εξαπάτησης, βρέθηκαν οι (194.420) μάσκες, οι οποίες και αποδόθηκαν στην εταιρεία.

Στην τρίτη φάση των ερευνών, χθες 12-05-2020, πραγματοποιήθηκαν (8) έρευνες σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους - καταστήματα, μελών της οργάνωσης, στις περιοχές της Αγίας Βαρβάρας, του Αλίμου, του Κορυδαλλού και του Αιγάλεω.

Από την πρόοδο των ερευνών προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ειδικεύονταν στην παράνομη διάθεση ιατρικού υλικού (μάσκες) καθώς και απομιμητικών προϊόντων επώνυμων εταιρειών.

Μάλιστα λειτουργούσαν με συστηματικό τρόπο και φρόντιζαν να προσδίδουν νομιμοφάνεια σε όλα τα στάδια της εγκληματικής τους δραστηριότητας, από την οποία αποκόμιζαν σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατασκεύαζαν τιμολόγια και λοιπά παραστατικά, με τα οποία νομιμοποιούσαν την μεταφορά των ιατρικών μασκών ενώ για την απόκρυψη της προέλευσής τους και την παραπλάνηση των υποψήφιων αγοραστών, τις επανατυποποιούσαν σε νέες κούτες μεταφοράς.

Πέρα από τα αρχηγικά μέλη, που είχαν τον γενικότερο συντονισμό της λειτουργίας της οργάνωσης, τα λοιπά μέλη προέβαιναν σε επιμέρους -κατά περίπτωση πράξεις- (τυποποίηση – αποθήκευση και μεταφορά προϊόντων, προπομποί σε μεταφορές, τσιλιαδόροι εντοπισμού αστυνομικών κλπ.)

Συνολικά από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(1.110.423) ιατρικές μάσκες,

(5.245) ευρώ, (2) φορτηγά και (3) Ι.Χ.Ε. οχήματα,

πάνω από (50.000) ετικέτες γνησιότητας διαφόρων επώνυμων εταιρειών (ένδυσης-υπόδησης) καταφανώς πλαστές,

πάνω από (3.000) είδη ένδυσης, υπόδησης, ρολόγια χειρός, γυαλιά ηλίου, όλα απομιμητικά επώνυμων εταιρειών,

δισκία αναβολικών σκευασμάτων και μικροποσότητα κάνναβης,

πιστόλι και (3) πλήρη κλειστά κυκλώματα καταγραφής εικόνας.

Σημειώνεται ότι, πέραν των ιατρικών μασκών που προέρχονται από την απάτη σε βάρος της εταιρείας, όλες οι υπόλοιπες δεν έφεραν δασμοφορολογικά παραστατικά και ερευνάται η προέλευση τους, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Η μεταπωλητική αξία των μασκών, συμπεριλαμβανομένων των μασκών που προέρχονται από την εταιρεία, ξεπερνάει το (1.000.000) ευρώ.

Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση, συνελήφθησαν (8) μέλη της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, νομοθεσίες περί όπλων, σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού, εθνικού τελωνειακού κώδικα κλπ συναφών αδικημάτων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται (4) ακόμα άτομα.