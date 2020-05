Οικονομία

Υπουργείο Εργασίας: Εγκρίθηκε κονδύλι για το επίδομα γέννησης

Απόφαση του υπουργού, Γιάννη Βρούτση. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι...

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 12.238.000 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδικού Φορέα 1033-202 ΑΛΕ 2310506899, οικονομικού έτους 2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή του επιδόματος γέννησης στους δικαιούχους, των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 30 Απριλίου 2020, καθώς και εκκρεμών αιτήσεων που είχαν υποβληθεί τον Μάρτιο 2020.

Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».